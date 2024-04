Filip Maciejuk - warto spróbować sił w Red Bull Junior Brothers

Właśnie trwa globalny program scoutingowy Red Bull Junior Brothers. Jego celem jest wyłonienie młodych kolarzy, którzy w przyszłości mogą stanowić nowe pokolenie zawodowego peletonu. Jeśli jest się juniorem (z rocznika 2007-2008), wystarczy zarejestrować się na stronie programu, przygotować tak jak do zawodów, a następnie uruchomić i przejechać dedykowany trening na platformie Zwift . Ci, którzy to zrobią do 30 kwietnia, mają szansę na tygodniowy obóz wydolnościowy w Red Bull Athlete Performance Center w Austrii. Na jego zakończenie dwóch juniorów otrzyma zawodowe kontrakty z drużyną U19 BORA - hansgrohe, Grenke - Auto Eder oraz wsparcie Red Bulla. Czy warto, albo dlaczego warto, zapytaliśmy Filipa Maciejuka - polskiego kolarza, który od ubiegłego roku jest już w BORA – hansgrohe, dzięki czemu może nam opowiedzieć coś więcej…

Jak to jest być w zawodowym teamie tego formatu?

Fajne doświadczenie i uczucie. Po to zacząłem uprawiać kolarstwo – żeby dojść w miejsce, gdzie jestem, czyli w world tourowym teamie. To mój pierwszy rok w BORA i trzeci rok w World Tourze. Jest tu bardzo fajna ekipa. Kolarze też są przyjaźni. Można się czuć jak w drugiej rodzinie. Ostatnie dwa lata byłem w Bahrainie. Startowanie w największych wyścigach na świecie, czy w klasykach, w których aktualnie startuję, a nawet w wielkich tourach – choć w tych jeszcze nie miałem okazji – to jest przeżycie, którego niejeden młody zawodnik chciałby doświadczyć i do czego na pewno dąży. Mi się to udało dzięki mojej ciężkiej, wieloletniej pracy. Ekipy widzą tę moją pracę i doceniają ją. Dlatego znalazłem zatrudnienie w takiej, jaką jest BORA.

A czym bycie w grupie z World Touru różni się od trenowania ze swoim trenerem, w miejskim klubie kolarskim? Czy to jest naprawdę tak duży przeskok, jak może się wydawać?

Zaczynałem swoją przygodę w Mostostalu Puławy. Potem 4 lata jeździłem w Leopard Team i na pewno jest duża różnica. Przygotowanie do wyścigów, zgrupowania, fizjoterapia, masaże, dieta – wszystko jest dopinane na ostatni guzik. Zwraca się uwagę na wszystko, tak jak na przykład na regenerację, która jest bardzo, bardzo ważna - zwłaszcza w ostatnich latach. Kolarstwo idzie do przodu. Prędkości są coraz wyższe. Dlatego ważne jest całe nasze ciało. Sprawdza się nie tylko to, jak ono reaguje pod wpływem obciążeń, ale doglądają nas lekarze i specjaliści od ustawiania pozycji. To wszystko jest na zupełnie innym poziomie niż w małych klubikach, gdzie po prostu nie ma na to pieniędzy. W world tourowym teamie pieniądze są bardzo duże i pozwalają na to, żeby każdy zawodnik mógł dawać z siebie 100%. Właśnie tego chcą sponsorzy - żeby każdy zawodnik był w stu procentach gotowy na każdy wyścig i aby wynik był jak najlepszy.

Jak to wygląda na co dzień?

Typowy dzień zaczyna się od pobudki – około 8:00 rano. Potem jest śniadanie, a po nim przygotowanie do treningu – trening mobilizacyjny, rozciąganie i przygotowanie całego ciała na rower. Trening – jeśli jesteśmy pomiędzy wyścigami – to 1,5 lub 2-godzinna przejażdżka z zatrzymaniem się na kawę w połowie treningu. Po powrocie prysznic i obiad. Przy każdym posiłku rozmawiamy. Nie jest tak, że sobie zjemy i idziemy do pokoju. Później jest chwila odpoczynku, a następnie masaże i spotkanie z fizjoterapeutą. Omawiamy, jak nasze ciało funkcjonuje, czy są jakieś spięcia, czy nie. Po masażach i fizjoterapii, przed kolacją jest chwila dla siebie. Podczas posiłku znów rozmawiamy. To bardzo ważne, żeby spędzać ze sobą jak najwięcej czasu poza rowerem i dobrze się ze sobą dogadywać, ponieważ to także przekłada się na wyścigi. Po kolacji znów jest trochę czasu dla siebie i nadchodzi moment, żeby iść do łóżka, spać.

Pełna dyscyplina. Nie ma miejsca na szaleństwa?

Nie można sobie pozwolić na coś takiego. Ekipy przywiązują bardzo dużą uwagę do tego, jak kolarz zachowuje się poza rowerem. Impreza może grozić nawet wywaleniem z drużyny i zerwaniem kontraktu. Poza sezonem jest taki czas, kiedy można sobie pozwolić na więcej, ale to zazwyczaj trwa tylko tydzień lub dwa. No i sami kolarze też o to dbają. Już nie jest tak, jak kiedyś. Całe kolarstwo bardzo poszło do przodu i z tego powodu bardzo ważna jest regeneracja. Na te aspekty trzeba zwracać bardzo dużą uwagę. Trzeba być gotowym na każdy dzień.

Co daje taki program, jak Red Bull Junior Brothers?

Na pewno daje bardzo dużo całemu kolarstwu. Red Bull Junior Brothers to duży program, który nie tylko stwarza szansę na przejście na zawodowstwo. On także pokazuje od środka, jak wygląda zawodowy sport i z iloma wyrzeczeniami się wiąże. Pozwala zrozumieć, jak każdy sportowiec przygotowuje się do zawodowstwa – ile czasu trzeba poświęcić na każdy aspekt uprawiania kolarstwa. To uświadamia młodszym zawodnikom, jak bardzo trzeba być skrupulatnym i ile uwagi należy przyłożyć do tego, żeby zostać zawodowcem.

A czy sama taka próba, jaką jest trening Red Bull Junior Brohters na Zwift, może coś dać młodemu zawodnikowi?

To mówi, nie tylko w jakim miejscu się jest, ale też, ile trzeba mieć w sobie talentu, żeby pokazać się ekipie w tego rodzaju testach. Podczas gdy wydaje się, że to tylko jazda na trenażerze, chodzi tu o bycie przygotowanym do tego w 100%. Trzeba mieć to coś, żeby watty, które teraz są tak ważne, w jak najlepszy sposób przedstawić ekipie, która potem będzie obserwować zawodnika w jego rozwoju. Nawet jeśli ktoś nie ma wyników, ale posiada dobre parametry, też zwraca się na to uwagę, ponieważ z takiego, młodszego zawodnika, można zrobić zawodowego kolarza w przyszłości.

Jeśli chce się być zawodowym kolarzem, startować w największych wyścigach i mieć szansę podpisania kontraktu, to ciężka praca się odpłaci. Filip Maciejuk

Miałem pytać, czy naprawdę każdy ma szanse, czy tylko turbo uzdolnieni zawodnicy. Mówisz, że trzeba mieć talent. A jeśli wydaje nam się, że go nie mamy, to czy mimo wszystko warto spróbować i zrobić ten trening na Zwift’cie?

Oczywiście! Zawsze warto próbować. Wiadomo, że trzeba mieć trochę „pod nogą”, jak to się mówi, ale jest to w zasięgu każdego. Każdy młody zawodnik może wystartować w tym programie i spróbować swoich sił. Kto wie, co się wydarzy? Może ekipa postanowi obserwować danego kolarza dalej i będzie śledzić jego karierę? Niezależnie od rezultatu, to bardzo duży krok do przodu w stronę podpisania zawodowego kontraktu.

Załóżmy, że ktoś wziął udział w programie i nie dostał się na obóz w Athlete Peformance Center w Austrii. Jaki powinien być jego następny krok? Co powinien zrobić, żeby przybliżyć się do świata zawodowego kolarstwa?

Nawet jeśli by się nie udało, trzeba do tego dążyć i dalej ciężko pracować. Ja nie miałem szansy wystartowania w takim programie, ale wiem jak ciężka jest praca, którą sam wkładam w kolarstwo. Przykładam się do tego w 110%. Zostałem zauważony przez ekipy dzięki moim wynikom, czy też dzięki moim parametrom i tak samo powinni robić inni młodzi zawodnicy. Jeśli ktoś nie dostanie się do takiego programu, powinien dalej ciężko trenować i dążyć do celu. Jeśli chce się być zawodowym kolarzem, startować w największych wyścigach i mieć szansę podpisania kontraktu, to ciężka praca i przywiązywanie uwagi do każdej rzeczy się odpłaci. Może nie wszystkim, ale większości na pewno.