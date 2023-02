Rusza program scoutingowy dla młodych kolarzy - Red Bull Junior Brothers

Anton Palzer A champion in ski mountaineering and mountain running, Germany's Anton 'Toni' Palzer has embraced a new challenge as a professional road cyclist.

Można zapisywać swoje przejazdy na wybranych segmentach na Stravie oraz pięciu trasach na Zwift'cie i to one będą brane pod uwagę. Rozpatrywane będą treningi zarejestrowane od dziś (1 lutego) do końca maja (31 maja 2023). Po więcej szczegółów na temat

Do udziału w programie Red Bull Junior Brothers dopuszczeni są kolarze w wieku do 19 lat, urodzeni w latach 2006-2007.

Na końcu etapu kwalifikacji, kolarze najlepiej radzący sobie na segmentach zostaną poproszeni o wypełnienie aplikacji do programu Red Bull Junior Brothers. Spośród tego grona, 15 młodych szosowców z całego świata zostanie zaproszonych na obóz wydolnościowy, który odbędzie się w sierpniu, a we wrześniu dwóch z nich podpisze swoje kontrakty.

BORA - hansgrohe szczyci się niecodziennym podejściem do rekrutacji nowych talentów i ściągania ich do świata zawodowego kolarstwa. W 2020 zaprosili do teamu skialpinistę

Ralph Denk, manager zespołu BORA - hansgrohe wierzy, że partnerstwo pozwoli jego zespołowi dotrzeć osób, do których nie był w stanie zrobić tego do tej pory.

"To pierwszy raz, kiedy Red Bull angażuje się w globalny projekt w kolarstwie szosowym i jestem dumny, że robi to razem z BORA - hansgrohe" - powiedział Denk. "Sam program jest dla nas krokiem milowym w kwestii scoutingu. Poprzez Red Bull Junior Brothers możemy szukać talentów na całym świecie i dotrzeć nawet do tych, którzy normalnie nigdy nie wzięliby udziału w jakichkolwiek wyścigach".

Dr Christian Schrot, szef coutingu i rozwoju w BORA - hansgrohe będzie zaangażowany w selekcję dwóch talentów, którzy podpiszą kontrakty z Auto Eder. Udało mu się już wyłowić zawodników U19, którzy przeskoczyli z Auto Eder prosto do głównego zespołu BORA - hansgrohe. To Niemiec Luis-Joe Lührs i Belg Cian Uijtdebroeks.

