BORA - hansgrohe i Red Bull ogłosili zwycięzców Red Bull Junior Brothers

z Austrii podpisali kontrakt z zespołem U19 profesjonalnej grupy kolarskiej BORA-hansgrohe - Team Auto Eder. Jednocześnie dołączyli do rodziny sportowców wspieranych przez Red Bulla. Była to pierwsza edycja

Na obozie wydolnościowym zorganizowanym dla finalistów program, 17-letni Patrick imponował formą. Junior, który już ściga się na międzynarodowym poziomie wyróżniał się pokazując swoją wszechstronność i mocny potencjał do dalszego rozwoju. Z kolei Anatol, który wywodzi się z cross country okazał się bardzo doświadczonym i dobrym technicznie kolarzem, a jego testy prognozują możliwość dalszego rozwoju.