Pierwsze Asy na stole! Ruszyła ligowa rywalizacja juniorów

, wyłania najskuteczniejszego i najbardziej popularnego juniora ligi. Do jednej klasyfikacji zaliczane są punkty zdobywane w 2. wyścigach meczów – dedykowanych żużlowcom do 21 lat, a w drugiej decydują kibice, którzy za pomocą specjalnej aplikacji wybierają najlepszego juniora każdego spotkania.

Za nami cztery mecze pierwszej rundy nowego sezonu, znamy więc także czterech pierwszych zwycięzców biegów młodzieżowych – czy jest wśród nich przyszły triumfator serii Red Bull Juniorskie Asy? Kto wie!? W ubiegłym roku, już w pierwszej kolejce, w biegu juniorskim zmierzyli się Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski – zawodnicy, którzy niemal do ostatniego startu sezonu walczyli o zwycięstwo w klasyfikacji punktowej.

We Wrocławiu, w wyścigu młodzieżowym, triumfował zawodnik Sparty, Jakub Krawczyk, ale sympatię kibiców bezapelacyjnie skradł debiutujący w PGE Ekstralidze, szesnastoletni Marcel Kowolik! W Lesznie 3 punkty do klasyfikacji generalnej i głosy fanów zgarnął Damian Ratajczak.

Do ważnego wydarzenia doszło w Grudziądzu. W meczu GKM z Motorem, w broniącej tytułu ekipie z Lublina zadebiutował Wiktor Przyjemski. Osiemnastolatek jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w cyklu Red Bull Juniorskie Asy. W ubiegłym roku był najlepszym żużlowcem na zapleczu PGE Ekstraligi, wykręcając średnią 2,5 pkt na wyścig. Przyjemski wygrał 49 ze swoich 76 ligowych startów i został pierwszym od dwunastu lat młodzieżowcem, który wygrał klasyfikację najskuteczniejszych zawodników na drugim szczeblu rozgrywkowym w Polsce - w 2011 roku sztuki tej dokonał Australijczyk, Darcy Ward. Jeśli chcielibyśmy znaleźć Polaka, który jako junior, był najlepszy w lidze, musielibyśmy się cofnąć o ponad pół wieku! W sezonie 1971 ligę zdominował młodziutki częstochowianin, później świetny zawodnik i najbardziej utytułowany trener w historii, Marek Cieślak.

