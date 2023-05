Red Bull Juniorskie Asy. Lider zachwycony nową serią!

Bartłomiej Kowalski jest aktualnym liderem klasyfikacji serii Red Bull Juniorskie Asy . Żużlowiec wrocławskiej Sparty wywalczył w wyścigach młodzieżowych już 13 punktów, kończąc wszystkie na 1. lub 2. miejscu. Opowiedział nam, co sądzi o nowej serii dla juniorów, wyjaśnił, jak mocną ma konkurencję, oraz zdradził, kto i dlaczego jest dla niego wzorem.

Jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się o projekcie Red Bull Juniorskie Asy?

Bartłomiej Kowalski: Bardzo się ucieszyłem! Dostaliśmy nowe pole do rywalizacji między juniorami w PGE Ekstralidze, a jestem przekonany, że to najlepsza droga do rozwoju. Chcemy się ścigać, chcemy się mierzyć ze sobą. Dotąd z danym rywalem spotykało się dwa razy w sezonie, a teraz – w sposób wirtualny – możemy porównywać swoje wyniki co tydzień. Każda rywalizacja dodatkowo nakręca i mobilizuje do pracy, więc myślę, że taki program to trafiony pomysł.

Zdaniem Kowalskiego rywalizacja napędza rozwój © Wojciech Tarchalski

Poziom wyścigów juniorskich zmienia się z roku na rok?

I tak, i nie. Na pewno nie jest niższy. Nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale widzę, że dzieje się coś bardzo interesującego. Po ostatnim sezonie wielu naprawdę świetnych chłopaków skończyło wiek juniorski i mogło się wydawać, że w tym roku będzie troszkę łatwiej. A tu figa z makiem! Rywalizacja w wyścigach młodzieżowych jest bardzo twarda i zacięta. Seniorami są już Kuba Miśkowiak, Mateusz Świdnicki, czy Wiktor Lampart, ale nadal trzeba dawać z siebie wszystko, żeby punktować w biegach juniorskich, bo wielu młodszych kolegów naciska bardzo mocno. Myślę, że to dobrze i dla dyscypliny i dla nas, tych trochę starszych młodzieżowców, bo dzięki temu nie tracimy czujności i musimy mocno przykładać się do swoich zadań.

Jedną z nagród w serii Red Bull Juniorskie Asy jest możliwość dosprzętowienia się u Rafała Haja . Niedawno powiedział nam o tym, jak zmienił się żużel i dostęp do topowych komponentów. Ty nie pamiętasz czasów, w których nie było części, prawda?

Oj nie, ja już jestem na szczęście z innego pokolenia. Ale z ciekawością i uśmiechem słucham zawsze historii opowiadanych przez ludzi, którzy pamiętają speedway z lat ’90 XX wieku. Dziś ciężko uwierzyć w niektóre opowieści i gdybym nie znał Rafała, to mógłbym się zastanawiać, czy mnie nie wkręca (śmiech). To musiało być bardzo irytujące. Wydaje mi się jednak, że czuję delikatny smaczek tamtych zamierzchłych czasów. Kiedy na rynku pojawia się jakaś nowinka i jest wielu chętnych, by ją przetestować, zdarza się, że jest problem z dostępem, nie wszystko zależy od gotówki i czasem trzeba poczekać odrobinę dłużej na zamówione podzespoły. Ale to nie jest jakiś dramatycznie długi okres. Pozwala jednak wyobrazić sobie czasy, w których na części czekało się miesiącami, albo nie było ich wcale. Fajnie, że Rafał otworzy swoje królestwo przed laureatami Juniorskich Asów. Każdy młody zawodnik na pewno z tego skorzysta.

Kowalski docenia obecność Janowskiego w drużynie © Wojciech Tarchalski

Co się stanie, jeśli to ty wygrasz? Jesteś zawodnikiem, który przywiezie pudełka z częściami do warsztatu i zostawi całą robotę mechanikom, czy też lubisz sam pogrzebać przy sprzęcie?

Zdecydowanie opcja druga. Od małego lubię majsterkować i samemu doglądać swoich motocykli – tak było, kiedy jeździłem na motocrossie i tak zostało po przesiadce na żużel. Oczywiście, w trakcie meczów PGE Ekstraligi za wszystkie sprawy techniczne odpowiadają mechanicy, ale kiedy mam trochę wolnego, bardzo lubię przechodzić na tę drugą stronę, wziąć klucze, części, ubrudzić się smarem itd. To mnie odpręża i wycisza. No i pozwala pozostać na bieżąco, wiedzieć, co jak działa. Myślę też, że dzięki temu lepiej komunikuję się ze swoimi mechanikami.

Bartłomiej Kowalski w akcji © Wojciech Tarchalski

W kwestionariuszu zdradziłeś, że twoimi sportowymi idolami są Janusz Kołodziej i Greg Hancock. Czym zaskarbili sobie twoje uznanie?

Janusz Kołodziej to klasa sama w sobie. Na torze, poza torem, w kontaktach z doświadczonymi zawodnikami i młokosami. Fantastyczny zawodnik i świetny facet, po prostu mega gość. Podpatruję go, kiedy mogę i przyznam, ze jest dla mnie wzorem i inspiracją. Pochodzę z Tarnowa, Janusz jest tam legendą i kibicowanie mu było w jakimś sensie naturalne. Super się ułożyło, że mogłem poznać go także osobiście. To właśnie w Akademii Janusza zacząłem swoją przygodę z żużlem i początkowo korzystałem z jego sprzętu. Potem, kiedy dał do zrozumienia, że coś może ze mnie być, ciężar finansowania przejęli oczywiście rodzice. Bez Janusza, jego wsparcia sprzętowego i przekazywanych rad, na pewno nie był bym w tym miejscu. A Greg to… Greg (śmiech). Przecież jego nie da się nie lubić! Fantastyczny, otwarty człowiek, który 4 razy był indywidualnym mistrzem świata. No i też jeździł dla Unii Tarnów w czasach, gdy byłem dzieciakiem. Oczy z orbit mi wychodziły, gdy patrzyłem na jego jazdę i styl bycia. A potem zetknąłem się z nim w Sparcie Wrocław. Mega historia.

Kowalski docenia jazdę w jednej drużynie z Janowskim © Wojciech Tarchalski

Ambasadorem serii Red Bull Juniorskie Asy jest kapitan twojej drużyny klubowej, Maciej Janowski . Da się z nim wytrzymać?

Hahaha, no jakoś się da (śmiech). Żartuję oczywiście, Maciek to fantastyczny facet. O! Wspomniałem o Januszu, który uczył mnie żużla i Gregu, którego podziwiałem za luźne, amerykańskie podejście. Myślę, że „Magic” w jakimś sensie łączy obie te postacie. Zawsze jest chętny do pomocy i bardzo cierpliwie wszystko tłumaczy, a jednocześnie jest ciągle pozytywnie nastawiony do całego otoczenia i ma w sobie mnóstwo dobrej energii. Świetnie wywiązuje się z roli kapitana, ale jestem przekonany, że nawet gdyby nie nosił tej opaski, angażowałby się tak samo, bo bardzo zależy mu na wynikach drużyny. Ma świetny, bezkonfliktowy charakter.

Jego kariera może być dobrą lekcją?

Na pewno. Maciek był znakomitym juniorem, wywalczył przecież indywidualne mistrzostwo świata w tej kategorii. Ale jeszcze ważniejsze, że potem świetnie odnalazł się w dorosłym żużlu. To jest wielka sztuka, która nie wszystkim się udaje, a już naprawdę nieliczni pozostają w ścisłej światowej czołówce. „Magic” przez lata był znakomity, wykręcał świetne średnie, zdobywał tytuły mistrza Polski, ale nie szło mu idealnie w cyklu Speedway Grand Prix, bo nie był w stanie wywalczyć medalu. A jednak dopiął swego i stanął na podium w generalce! Kosztowało go to wiele pracy, cierpliwości i poświęceń. W tym aspekcie na pewno może być wzorem, dlatego warto z nim rozmawiać, podpytywać i uczyć się od niego.