Red Bull Juniorskie Asy. Ostra walka, zbliża się kluczowe rozdanie!

to znakomita okazja do pierwszego podsumowania serii Red Bull Juniorskie Asy. W nowej rozgrywce juniorzy najlepszej żużlowej ligi świata rywalizują o prestiż i unikalne nagrody. Laureaci dostaną sprzęt i nieco know-how, a

Co ciekawe, obaj zawodnicy wywalczyli wspólnie w ostatni piątek złoto dla reprezentacji Polski, wygrywając w Rydze finał Speedway of Nations juniorów.