Kto jest/był najlepszym polskim juniorem na żużlu? Próbujemy odpowiedzieć!

No dobrze – skoro polscy żużlowcy tak bardzo zdominowali finały MŚ juniorów, to jak wskazać najlepszego z nich? Na pewno można sięgnąć po wyniki osiągane na krajowym podwórku. Tu statystyki raczej nie pozostawiają złudzeń – najlepsze liczby wykręcił

„Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, nie dążyłem do gromadzenia medali i pucharów, by przewodzić jakimś klasyfikacjom, szczególnie młodzieżowym. Moje myślenie i nastawienie były wtedy na pewno inne. Chciałem po prostu jak najczęściej startować, cieszyć się każdym wyjazdem na tor i stale się rozwijać. Z perspektywy czasu mogę być naprawdę dumny z moich osiągnięć młodzieżowych i na pewno bardzo doceniam wszystko, co udało mi się zdobyć. Okres juniorski ma swoje prawa, młodym zawodnikom czasem wydaje się, że zjedli już wiele rozumów i z łatwością przełożą wyniki na jazdę wśród seniorów. Niektórym się to udaje, ale to naprawdę wymaga bardzo ciężkiej pracy. Moja kariera jest tego dowodem” – mówi Janowski.