Oskar Paluch: Red Bull Juniorskie Asy to nadal coś nowego i fajnego

Gezet Stal Gorzów pokonała na wyjeździe INNPRO ROW Rybnik 51:39 w pierwszym pojedynku o 7. miejsce w PGE Ekstralidze. Taki wynik przybliża gorzowian do walki w barażach o utrzymanie. Po spotkaniu porozmawialiśmy z Oskarem Paluchem , czołowym polskim juniorem, który w tym spotkaniu był wyróżniającą się postacią, bowiem zebrał dziewięć punktów i dwa bonusy!

Marcin Karwot, redbull.com: Sezon w twoim wykonaniu był dość mocno pofalowany, aczkolwiek ten mecz w Rybniku był bardzo dobry z twojej strony (Oskar Paluch zdobył 9 punktów w pięciu startach - przyp. red.) oraz całej Stali Gorzów. Czy doszło do jakiejś zmiany u ciebie przed tym pojedynkiem o siódme miejsce w PGE Ekstralidze?

Oskar Paluch (junior Gezet Stali Gorzów): Nie, nic nie zmienialiśmy. W Rybniku poszło jednak za to wszystko po naszej myśli. Byliśmy spasowani od początku, od początku zyskaliśmy sporą przewagę. W tej pierwszej fazie pojedynku zebraliśmy wiele punktów, przez co w dalszej części meczu staraliśmy się kontrolować przewagę. To był bardzo dobry mecz dla nas. Przyjechaliśmy bardzo skoncentrowani, ale teraz musimy myśleć o rewanżu, bo jest to jednak dwumecz. To jest żużel, więc nadal wszystko może się zdarzyć. Koncentracja do samego końca i musimy wywalczyć to utrzymanie w PGE Ekstralidze dla Stali.

Oskar uwielbia prędkość © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

Wy jako Stal poczuliście się bardzo bezpiecznie w tym meczu, bo po jednym biegu otrzymali nawet Mikołaj Krok i Adam Bednar. Atmosfera musiała być więc całkiem luźna w waszych boksach w trakcie spotkania.

Ten sezon był dla nas nieudany, jeśli popatrzymy na mecze wyjazdowe. To był nasz pierwszy wygrany mecz w tym roku na terenie rywala, więc fajnie było poczuć trochę luzu. Są uśmiechy na twarzach, ale tak jak wspominam, trzeba skupić się na rewanżu.

Skupiasz się jeszcze na rywalizacji w Red Bull Juniorskich Asach?

Jest to fajna rywalizacja między nami, młodszymi zawodnikami, ale jest to dodatek. Każdy skupia się na najlepszym wyniku dla drużyny, żeby zebrać z toru jak najwięcej punktów. Red Bull Juniorskie Asy to jednak świetna inicjatywa, dzięki której możemy się rozwijać. To jest dla nas nadal coś nowego i fajnego.

Sezon zbliża się już powoli ku końcowi. Jakbyś określił ten rok w paru zdaniach?

Na razie wolę się jeszcze nie wypowiadać o tym sezonie, bo jeszcze parę zawodów przed nami. Muszę się skupić na dobrej końcówce, bo najważniejsze wydarzenia nadal przed nami.

Oskar Paluch © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

A zauważyłeś już jakiś aspekt, który poprawił się w twojej jeździe względem poprzedniego sezonu?

Na pewno mentalnie wygląda to znacznie lepiej. Ta głowa już inaczej pracuje. W żużlu na dobry wynik musi złożyć się wiele czynników. Cały czas pracuję nad swoim stylem jazdy i różnymi innymi rzeczami technicznymi. Ciężko w tym sporcie opanować wszystko do perfekcji, ale robię wszystko w mojej mocy, żeby było jak najlepiej. Miejmy nadzieję, że tak będzie.

Karczewski, Małkiewicz i pewnie reszta czołowych juniorów w Polsce mówi wprost o współpracy z psychologiem. Ty też należysz do tego grona?

Tak, oczywiście! Pozdrawiam pana Przemka Kwiecińskiego z którym współpracuję już od dłuższego czasu. Warto mieć psychologa sportowego. Niektórym się wydaje, że mam jakieś problemy psychiczne, czy coś, bo korzystam z jego usług. To nie jest tak. Taka współpraca dodaje pewności siebie. Żużel to taki sport, w którym głowa musi dobrze pracować i ma być skoncentrowana w najważniejszych momentach. Musimy być też odporni na hejt i opinie publiczne. Uważam więc, że jest to bardzo potrzebne dla każdego sportowca.

Zwłaszcza, że czasem zawodnik nie ma wpływu na swoją formę, bo o wielu rzeczach decyduje sprzęt.

Też jest to prawda. Czasem trzeba więc wyjść z tego. Wiadomo, że w żużlu sprzęt ma bardzo duży wpływ na wyniki, ale uważam, że głowa też jest bardzo ważna. Trzeba to wypośrodkować i znaleźć ten balans.

W mediach pojawiają się informacje o problemach finansowych Stali. Jak wygląda sytuacja z tobą? Czy ciebie też to dotyka?

Wiadomo jakie są media. Jedna osoba rzuci temat i potem internet zasypuje się różnymi informacjami. Wiadomo jaka była sytuacja Stali Gorzów przed sezonem, więc ja bym na razie nie robił niepotrzebnej afery. Wiadomo, sytuacja klubu nie jest korzystna, ale wiadomo jak wygląda w tych czasach internet. Jako zawodnik staram się od tego odciąć i robić swoją robotę, bo jest to najważniejsze. Finanse Stali to rzecz na którą nie mam wpływu. Myśląc o tym na pewno bym nie pomógł, a jedynie zaszkodziłoby to mojej jeździe.

Oskar Paluch w akcji © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

Czyli ty na razie nie narzekasz? Bo ja usłyszałem, że jeden z zawodników Stali mówi wprost o zaległościach wobec niego.

Nie jestem za tym, żeby o takich rzeczach mówić publicznie. Skupiam się na jeździe, żeby Stal utrzymała się w PGE Ekstralidze. Przyjdzie na to czas, żeby zająć się tymi rzeczami.

Nie ukrywajmy, Stal jest bardzo blisko 7. miejsca w PGE Ekstralidze i walki w barażowym spotkaniu z drugą ekipą Metalkas 2. Ekstraligi. Z kim wolelibyście tam rywalizować - z Fogo Unią Leszno czy Abramczyk Polonią Bydgoszcz?

Na razie skupiamy się na rewanżu, ale… Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie myślałem o tym. Dawno nie jeździłem w Bydgoszczy, w Lesznie też się nie ścigałem w ostatnim czasie, więc naprawdę trudno powiedzieć. Jeśli dobrze mi się jedzie, to każdy tor mi odpowiada. Trzeba wygrywać starty i dowozić trójki. Gdy się tych startów nie wygrywa, to nawet na takim fajnym torze jak w Rybniku, też można poczuć się niedobrze. Trzeba robić swoje i zdobywać punkty.