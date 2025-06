Patryk Malitowski: Forma wielu młodzieżowców wystrzeliła właśnie teraz

Faza zasadnicza żużlowej PGE Ekstraligi jest już na półmetku. Równolegle z ligą, już po raz trzeci, toczy się rywalizacja w cyklu Red Bull Juniorskie Asy . W tym sezonie młodzi zawodnicy dają kibicom wyjątkowo dużo radości. O „Asach”, postawie juniorów i ich roli we współczesnym speedway’u opowiedział nam Patryk Malitowski – były żużlowiec, obecnie ekspert i komentator Canal+.

Jak oceniasz rywalizację wśród juniorów tym sezonie?

Patryk Malitowski: Jestem pod wielkim wrażeniem! Z dużą radością oglądam i komentuję zmagania młodych polskich żużlowców w tym sezonie. To naprawdę przyjemnie się omawia podczas transmisji na żywo, czy bardziej pogłębionych analiz w Magazynie PGE Ekstraligi. Myślę, że obserwujemy teraz efekty wieloletniego, konsekwentnego szkolenia, pracy z młodzieżą, którą na serio podjęto w wielu ośrodkach. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że to musi potrwać i na efekty trzeba będzie poczekać. Wszystko wskazuje na to, że okres żniw właśnie się zaczyna. Mamy teraz taki wystrzał formy wielu młodzieżowców i to może przynieść tylko pozytywne skutki im samym, ich klubom i całej dyscyplinie.

Których zawodników masz na myśli?

Nikogo pewnie nie zaskoczę, jeśli powiem, że na największe brawa w tym roku pracują, jak dotąd, Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Kevin Małkiewicz i Kuba Krawczyk. Oni nadal są bardzo młodzi, a przy tym mają już naprawdę spore doświadczenie. Przeszli wiele etapów szkolenia, pracowali z różnymi trenerami, w kilku systemach, na różnych motocyklach… Wkraczali do ligi z bagażem doświadczeń i możliwościami, których kilkanaście lat temu mógłby pozazdrościć niejeden senior. To wszystko procentuje, a ci młodzi zawodnicy pokazują, jak ważną częścią swoich zespołów mogą być na tak wczesnym etapie kariery.

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

W ubiegłym roku zwycięzca serii Red Bull Juniorskie Asy, Wiktor Przyjemski, walczył głównie z Oskarem Paluchem. Teraz nie wymieniłeś Oskara wśród najlepszych. Nie widzisz go w tym gronie?

Wręcz przeciwnie! Oskar ma już takie umiejętności i – z racji koncepcji budowy składu jego drużyny – taką pozycję w zespole, że nie wypada wskazywać go w gronie młodych, którzy zaskoczyli formą. On od lat jest pewnym punktem gorzowskiej Stali, a w tym roku od jego dyspozycji zależy właściwie cały zespół. Jego przypadek jest najbardziej jaskrawym przykładem tego, jak duża może być rola młodzieżowca. Paluch już dawno zaczął skutecznie zastępować w meczach seniorów, a teraz taka polityka startowa w jego przypadku jest właściwie normą. To, z jednej strony, wielkie pole do popisu i znakomita szansa rozwoju, a z drugiej – ogromna odpowiedzialność. Nie każdy junior jest na nią gotowy i Oskar też zaliczył już w tym roku kilka słabszych meczów. Ostatnio znów błysnął jednak w starciu z GKM Grudziądz i jego drużyna od razu wygrała.

Wahania formy to w przypadku juniorów rzecz naturalna?

Z reguły tak, choć znamy przypadki młodych zawodników, którzy właściwie nie zawodzą. Dla juniorów szczególnie ważne jest wejście w sezon. Młodzieżowcy mają różne doświadczenie, często nie znają do końca siebie samych – potrzeb i możliwości swoich organizmów. Jedni potrzebują więcej czasu, żeby złapać właściwy rytm, a inni mniej. Jedni muszą ciągle trenować, by lepiej wypaść w lidze, a innych do przodu pchają tylko starty w zawodach, bo nie czują odpowiedniego nastawienia na treningach. Bardzo wiele zmiennych wpływa na to, jak dany chłopak funkcjonuje na starcie sezonu, dlatego wahania zawsze były i będą. Trzeba pamiętać, że mówimy o sportowcach, którzy dopiero wchodzą w dorosły speedway i mają prawo do błędów. Generalnie jestem jednak spokojny o ich dyspozycję – oni poniżej pewnego poziomu już nie zejdą i zwykle będą dawać swoim drużynom ważne punkty. Przydarzą się wpadki, ale nie będą one rzutować na całościową ocenę potencjału tych zawodników.

Oskar Paluch w akcji © Radek Kalina/SpeedwayFotoPL

Kevin Małkiewicz ma ten potencjał?

I to jaki! Świetny zawodnik - trochę szalony, trochę jeszcze nieoszlifowany, ale z wielką przyjemnością ogląda się go na torze. Ma wielką fantazję i wiarę w swoje umiejętności, do tego jest bardzo waleczny. Być może czasem jeszcze brakuje mu wyrachowania i zachowania chłodnej głowy, sprawia wrażenie, jakby chciał atakować rywali przy pierwszej nadarzającej się okazji, ale takie są prawa młodości. On jeszcze okrzepnie i sam dojdzie do pewnych wniosków, ale teraz ja bym tej jego energii nie tłumił, bo widać, że taki po prostu jest. Z wiekiem nabierze doświadczenia i stanie się jeszcze lepszym zawodnikiem. Paradoksalnie, na jego korzyść może grać to, że nie jest wybitnym startowcem. On musi walczyć, szarpać, wydzierać punkty na trasie – dzięki temu uczy się wielu rzeczy w przyspieszonym tempie. Przykład Dominika Kubery, znakomitego zawodnika, pokazuje, że doskonałe starty można wypracować. Jeśli Kevin do tego swojego wachlarza możliwości na trasie dołoży w przyszłości wyjścia spod taśmy, będzie naprawdę klasowym żużlowcem.

Co decyduje o tym, że młody zawodnik ma szansę, by zostać topowym rajderem?

Jest mnóstwo czynników, które mają kardynalne znaczenie. W ostatnich latach zmiany w żużlu przyspieszają w astronomicznym tempie. Już nie tylko forma fizyczna i mentalne możliwości - takie jak twardy charakter, odporność na stres, wytrzymałość na ból itp. – gwarantują sukces. Mało tego! Dziś nawet świetny sprzęt tego nie gwarantuje, bo tę maszynę trzeba jeszcze odpowiednio dostroić do warunków torowych, a te czasami zmieniają się diametralnie w ciągu kilkunastu minut. Trzeba samemu umieć to odczytywać i reagować, albo otoczyć się ludźmi, którzy to potrafią. Naprawdę niełatwo dziś w żużlu o powtarzalność, bo sprzęt nigdy w historii nie był tak wrażliwy na najdrobniejsze korekty. Rozumienie go w jak największym stopniu to stosunkowo nowa umiejętność, której muszą uczyć się młodzi zawodnicy.

Malitowski (w środku) podczas Magazynu PGE Ekstraligi w Canal+ © P. Malitowski archiwum własne

Czemu tak wielką wagę przywiązujemy do rywalizacji juniorów? Czemu ich jazda tak bardzo nas ekscytuje?

Młodość sama w sobie jest piękna i fascynująca. Myślę, że w dużym stopniu intryguje nas nieprzewidywalność, którą gwarantują w swoich występach młodzieżowcy. Jasne, chętnie oglądamy wielkich mistrzów i kunszt doświadczonych fachowców, ale w ich przypadku generalnie wiemy, czego się spodziewać, jakie akcje będą w stanie wykonać, a na jakie ich nie stać. Z młodzieżowcami jest odwrotnie. Oni ciągle zaskakują, pokazują nam coś nowego, nie pozwalają się nudzić. Poza tym, to właśnie oni są przyszłością tego sportu. Zawsze fajnie śledzić czyjeś losy od pierwszych kroków w danej dyscyplinie. Po latach miło wspomina się, że oglądało się kogoś znaczącego w meczach, w których stawiał pierwsze kroki.

Co cię najbardziej zaskakuje u juniorów?

Zdumiewające jest to, że ci najmłodsi zawodnicy mają w sobie tyle determinacji, zadziorności, ambicji i pewności siebie. Często to są przecież jeszcze tak naprawdę dzieciaki, mają zupełnie chłopięce twarze – spotkałbyś takiego na ulicy, to pomyślałbyś, że jakiś małolat może właśnie wstał od komputera. A okazuje się, że ten ziomek stanie wieczorem pod taśmą obok mistrza świata i jeszcze skroi mu tyłek! Imponuje, że młodzi ludzie mają w sobie tyle hartu ducha i odwagi, by uprawiać tak niebezpieczny sport.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Jak oceniasz serię Red Bull Juniorskie Asy?

Mogę żałować, że w czasach, kiedy ja startowałem jako młodzieżowiec, nie było takiego cyklu! Na pewno walczyłbym mocno, żeby przeżyć tę wielką przygodę, jaką jest wizyta w Athlete Performance Center . Myślę że ta nagroda jest najcenniejsza, bo nie da się tam wejść z ulicy. Widziałem i czytałem relacje Mateusza Cierniaka i Wiktora Przyjemskiego. Wygląda na to, że to naprawdę genialne miejsce dla sportowca. Super, że młodzi zawodnicy mają swoją oddzielną klasyfikację i mogą się porównywać w dedykowanej serii. Jestem przekonany, że dla każdego juniora to powinna być dodatkowa motywacja.