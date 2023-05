Red Bull Juniorskie Asy: Ostra walka w czołówce klasyfikacji

to nowy projekt, który wystartował we współpracy z PGE Ekstraligą, najlepszą żużlową ligą świata. Ma pomóc w rozwoju sportowo – organizacyjnym młodych zawodników i urozmaicić ich rywalizację w lidze. Po odrobieniu zaległości i odjechaniu przełożonych wcześniej meczów, wszystkie drużyny ekstraligowe odjechały w tym roku po 5 spotkań, możemy więc dokonać pierwszych ocen projektu.

„Myślę, że seria dla młodzieżowców to świetny pomysł. Wszystko, co wzmaga konkurencję w tej grupie wiekowej, może znacznie wzbogacić rywalizację w samej PGE Ekstralidze. Jestem pewien, że to otworzy fajne furtki najlepszym juniorom. Wiem doskonale, że dla młodych zawodników już nie tylko finanse mogą stanowić barierę. Trzeba mieć dostęp do najlepszych silników, części i wiedzy z różnych dziedzin. Nagrody w Red Bull Juniorskie Asy mogą zapewnić wszystkie te potrzeby, więc na pewno jest o co walczyć” – przekonuje „Magic”.

Cierniak aż czterokrotnie zaskarbił sobie sympatię kibiców, którzy wybierali go najlepszym juniorem meczu. W głosowaniach fani przyznali to miano 9 różnym zawodnikom. Trzech z nich wygrywało trzykrotnie: Kacper Pludra, Ratajczak i Kowalski.