Red Bull Juniorskie Asy: Nowe wyzwanie dla młodzieżowców PGE Ekstraligi!

Trzeba, bo polscy juniorzy od lat dominują w globalnym żużlu. W ostatniej dekadzie wywalczyli 9 złotych medali mistrzostw świata w rywalizacji drużynowej i 8 w indywidualnej. Zwykło się mawiać, że poza granicami nie mają konkurencji. Właśnie pojawia się dla nich nowe wyzwanie, które na pewno uatrakcyjni współzawodnictwo na krajowym podwórku. Red Bull Juniorskie Asy to nowy program wspierający juniorów PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata.

Speedway doczekał się serii, która – podobnie, jak Red Bull Rookies Cup w wyścigach – wspiera najbardziej obiecujących zawodników danej dyscypliny. Red Bull Juniorskie Asy to projekt promujący rozwój sportowy i dostęp do topowego sprzętu dla młodzieżowców.

W projekcie biorą udział juniorzy startujący w PGE Ekstralidze. Przez cały sezon młodzi żużlowcy będą zbierać punkty na podstawie zajmowanych miejsc w każdym II wyścigu meczu (rywalizują w nich wyłącznie młodzieżowcy). Głównymi nagrodami w programie Red Bull Juniorskie Asy będą vouchery na zakup silnika do motocykla żużlowego, konsultacje z czołowym tunerem Ryszardem Kowalskim i pięciodniowy pobyt w centrum treningowym Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau, gdzie badania przechodzili czołowi sportowcy świata – między innymi Max Verstappen (F1), Lindsey Vonn (narciarstwo alpejskie), Marc Marquez (Moto GP) i wielu innych. Niedawno miejsce to odwiedził także żużlowiec BETARD Sparty Wrocław, Maciej Janowski .

"Jestem pewien, że zwycięzca programu Red Bull Juniorskie Asy będzie zachwycony. Red Bull Athlete Performance Center to medyczne centrum przygotowań, w którym najlepsi zawodnicy z całego świata testują swoje organizmy. Tam nie ma żartów, specjalistom nie umknie najdrobniejszy szczegół, nie da się tam nikogo oszukać. To absolutny top i niezastąpiona skarbnica wiedzy o swoim własnym organizmie" – mówi Maciej Janowski.

Dodatkowo, podczas każdego meczu sezonu, widzowie, poprzez aplikację PGE Ekstraligi, będą mogli głosować na najlepszego juniora danego spotkania. Do osób, które najszybciej zagłosują i wypełnią formularz, zostaną wysłane puszki Red Bulla. Suma wszystkich głosów z całego sezonu wyłoni zwycięzcę, który również zostanie zaproszony do Red Bull Athlete Performance Center.

