Red Bull Juniorskie Asy
Żużel

Czy uczestnicy Red Bull Juniorskie Asy osiągnęli swoje cele na sezon 2025?

Czy w trzeciej edycji programu Red Bull Juniorskie Asy, młodzi żużlowcy poradzili sobie z celami, które sami wyznaczyli przed sezonem. Sprawdzamy!
Autor: Marcin Karwot
Za nami już trzecia edycja programu Red Bull Juniorskie Asy, dzięki któremu młodzi żużlowcy PGE Ekstraligi walczą w klasyfikacji generalnej o cenne nagrody. W tym roku zwyciężył Wiktor Przyjemski, ale tym razem skupimy się na sprawdzeniu, czy juniorzy poradzili sobie z postawionymi celami przed tym sezonem.

Cele uczestników programu Red Bull Juniorskie Asy na sezon 2025:

Przed tym sezonem młodzieżowcy PGE Ekstraligi wypełniali ankiety, a jednym z pytań był cel, który chcieliby osiągnąć w tegorocznych rozgrywkach. Sprawdźmy więc, jak poszła realizacja tych założonych zadań przez samych siebie.

Zawodnik

Założenia przed sezonem

Osiągnięcia w 2025 roku

Mikołaj Duchiński

Debiut w PGE Ekstralidze

Drużynowe Mistrzostwo Polski, wygrany bieg juniorski

Bartosz Bańbor

Poprawa średniej w PGE Ekstralidze

Srebro PGE Ekstraligi, delikatna poprawa średniej

Jakub Krawczyk

Walka o tytuł IMŚJ, tytuł MIMP, średnia 1,5 pkt na bieg

Jeden z najlepszych progresów w PGE Ekstralidze

Hubert Jabłoński

Średnia 1,5 pkt na bieg

Średnia 1,5 pkt na bieg, ale w wyścigach juniorskich

Kevin Małkiewicz

Poprawa wyników

Czołowy junior PGE Ekstraligi, ogromny progres

Damian Ratajczak

Bycie topowym juniorem PGE Ekstraligi

2. miejsce w Red Bull Juniorskich Asach

Paweł Trześniewski

Utrzymanie się w PGE Ekstralidze z ROW-em

Podstawowy junior INNPRO ROW-u Rybnik

Franciszek Karczewski

Rozwój i bycie czołowym młodzieżowcem w PGE Ekstralidze

Średnia 1,196 i sześć wygranych biegów juniorskich

Mikołaj Duchiński - PRES Grupa Deweloperska Toruń
16-latek zadebiutował w tym sezonie PGE Ekstraligi, a już ma na koncie złoto PGE Ekstraligi! Duchiński rozwijał się z każdym kolejnym meczem i prezentował się coraz lepiej. Co ciekawe, w pierwszym meczu finału udało mu się pokonać parę Przyjemski - Cierniak! Kto wie, może to właśnie jego punkty zaważyły o mistrzostwie Polski dla klubu z Torunia!
Bartosz Bańbor - Orlen Oil Motor Lublin
Junior lubelskiego klubu delikatnie poprawił swoją średnią biegopunktową, więc śmiało można stwierdzić, że zrealizował swój założony cel. Przed Bańborem teraz bardzo ważny sezon, bowiem z klubu odchodzi Wiktor Przyjemski i to właśnie on ma być ostoją młodzieżowej pary Orlen Oil Motoru Lublin!
Jakub Krawczyk - Betard Sparta Wrocław
Tytułu Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski nie udało mu się obronić, ponieważ w Bydgoszczy zajął tylko 11. miejsce (triumfował Przyjemski). W IMŚJ też nie powalczył… Natomiast zaliczył świetny sezon w PGE Ekstralidze poprawiając swoją średnią biegopunktową o 0,619! To drugi najlepszy progres w całej lidze!
Hubert Jabłoński - Gezet Stal Gorzów
Choć Stal utrzymała się ostatecznie w PGE Ekstralidze po barażach przeciwko Abramczyk Polonii Bydgoszcz, to sezon Huberta Jabłońskiego nie należał do zbyt udanych. Wychowanek Unii Leszno co prawda wykręcił wymarzoną średnią 1,500, ale dokonał tego tylko w biegach juniorskich. W pozostałych wyścigach nie było już tak kolorowo.
Kevin Małkiewicz - Bayersystem GKM Grudziądz
GKM zanotował historyczny awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi, a swoją sporą cegiełkę dołożył Kevin Małkiewicz, który zanotował czwarty najlepszy progres w tym sezonie PGE Ekstraligi. Liczba “4” prześladuje młodzieżowca grudziądzkiego zespołu, bowiem na tym miejscu zakończył też zmagania w programie Red Bull Juniorskie Asy.
Damian Ratajczak - Stelmet Falubaz Zielona Góra
Przed sezonem dołączył do Falubazu z Unii Leszno i ten ruch mu się opłacił. Ratajczak mimo paru kontuzji, może zaliczyć ten rok do udanych. Młodzieżowiec zajął 2. pozycję w programie Red Bull Juniorskie Asy, a do tego zdobył niezwykle ważne punkty w fazie play-down, dzięki czemu zielonogórski klub utrzymał się w elimacie.
Paweł Trześniewski - INNPRO ROW Rybnik
Ekipa z Górnego Śląska spadła z hukiem z PGE Ekstraligi, a formacja juniorska rybnickiego klubu niestety nie pomagała w tym sezonie. Paweł Trześniewski był na ostatnim miejscu spośród wszystkich klasyfikowanych zawodników w PGE Ekstralidze.
Franciszek Karczewski - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Nowy trener Mariusz Staszewski pomógł odżyć Franciszkowi Karczewskiemu. Do tego doszła współpraca z psychologiem i junior częstochowian znowu stał się wyróżniającym młodzieżowcem całej PGE Ekstraligi.
