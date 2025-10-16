Czy uczestnicy Red Bull Juniorskie Asy osiągnęli swoje cele na sezon 2025?

Za nami już trzecia edycja programu Red Bull Juniorskie Asy , dzięki któremu młodzi żużlowcy PGE Ekstraligi walczą w klasyfikacji generalnej o cenne nagrody. W tym roku zwyciężył Wiktor Przyjemski , ale tym razem skupimy się na sprawdzeniu, czy juniorzy poradzili sobie z postawionymi celami przed tym sezonem.

Cele uczestników programu Red Bull Juniorskie Asy na sezon 2025:

Przed tym sezonem młodzieżowcy PGE Ekstraligi wypełniali ankiety , a jednym z pytań był cel, który chcieliby osiągnąć w tegorocznych rozgrywkach. Sprawdźmy więc, jak poszła realizacja tych założonych zadań przez samych siebie.

Zawodnik Założenia przed sezonem Osiągnięcia w 2025 roku Mikołaj Duchiński Debiut w PGE Ekstralidze Drużynowe Mistrzostwo Polski, wygrany bieg juniorski Bartosz Bańbor Poprawa średniej w PGE Ekstralidze Srebro PGE Ekstraligi, delikatna poprawa średniej Jakub Krawczyk Walka o tytuł IMŚJ, tytuł MIMP, średnia 1,5 pkt na bieg Jeden z najlepszych progresów w PGE Ekstralidze Hubert Jabłoński Średnia 1,5 pkt na bieg Średnia 1,5 pkt na bieg, ale w wyścigach juniorskich Kevin Małkiewicz Poprawa wyników Czołowy junior PGE Ekstraligi, ogromny progres Damian Ratajczak Bycie topowym juniorem PGE Ekstraligi 2. miejsce w Red Bull Juniorskich Asach Paweł Trześniewski Utrzymanie się w PGE Ekstralidze z ROW-em Podstawowy junior INNPRO ROW-u Rybnik Franciszek Karczewski Rozwój i bycie czołowym młodzieżowcem w PGE Ekstralidze Średnia 1,196 i sześć wygranych biegów juniorskich

Mikołaj Duchiński - PRES Grupa Deweloperska Toruń

16-latek zadebiutował w tym sezonie PGE Ekstraligi, a już ma na koncie złoto PGE Ekstraligi! Duchiński rozwijał się z każdym kolejnym meczem i prezentował się coraz lepiej. Co ciekawe, w pierwszym meczu finału udało mu się pokonać parę Przyjemski - Cierniak! Kto wie, może to właśnie jego punkty zaważyły o mistrzostwie Polski dla klubu z Torunia!

Bartosz Bańbor - Orlen Oil Motor Lublin

Junior lubelskiego klubu delikatnie poprawił swoją średnią biegopunktową, więc śmiało można stwierdzić, że zrealizował swój założony cel. Przed Bańborem teraz bardzo ważny sezon, bowiem z klubu odchodzi Wiktor Przyjemski i to właśnie on ma być ostoją młodzieżowej pary Orlen Oil Motoru Lublin!

Jakub Krawczyk - Betard Sparta Wrocław

Tytułu Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski nie udało mu się obronić, ponieważ w Bydgoszczy zajął tylko 11. miejsce (triumfował Przyjemski). W IMŚJ też nie powalczył… Natomiast zaliczył świetny sezon w PGE Ekstralidze poprawiając swoją średnią biegopunktową o 0,619! To drugi najlepszy progres w całej lidze!

Hubert Jabłoński - Gezet Stal Gorzów

Choć Stal utrzymała się ostatecznie w PGE Ekstralidze po barażach przeciwko Abramczyk Polonii Bydgoszcz, to sezon Huberta Jabłońskiego nie należał do zbyt udanych. Wychowanek Unii Leszno co prawda wykręcił wymarzoną średnią 1,500, ale dokonał tego tylko w biegach juniorskich. W pozostałych wyścigach nie było już tak kolorowo.

Kevin Małkiewicz - Bayersystem GKM Grudziądz

GKM zanotował historyczny awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi, a swoją sporą cegiełkę dołożył Kevin Małkiewicz, który zanotował czwarty najlepszy progres w tym sezonie PGE Ekstraligi. Liczba “4” prześladuje młodzieżowca grudziądzkiego zespołu, bowiem na tym miejscu zakończył też zmagania w programie Red Bull Juniorskie Asy.

Damian Ratajczak - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Przed sezonem dołączył do Falubazu z Unii Leszno i ten ruch mu się opłacił. Ratajczak mimo paru kontuzji, może zaliczyć ten rok do udanych. Młodzieżowiec zajął 2. pozycję w programie Red Bull Juniorskie Asy, a do tego zdobył niezwykle ważne punkty w fazie play-down, dzięki czemu zielonogórski klub utrzymał się w elimacie.

Paweł Trześniewski - INNPRO ROW Rybnik

Ekipa z Górnego Śląska spadła z hukiem z PGE Ekstraligi, a formacja juniorska rybnickiego klubu niestety nie pomagała w tym sezonie. Paweł Trześniewski był na ostatnim miejscu spośród wszystkich klasyfikowanych zawodników w PGE Ekstralidze.

Franciszek Karczewski - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Nowy trener Mariusz Staszewski pomógł odżyć Franciszkowi Karczewskiemu. Do tego doszła współpraca z psychologiem i junior częstochowian znowu stał się wyróżniającym młodzieżowcem całej PGE Ekstraligi.