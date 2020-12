Janek Grzegorzewski jedzie na Red Bull King of the Air 2021!

to największe, najbardziej szalone zawody kitesurfingowe na świecie, które co roku odbywają się na legendarnej plaży Kite Beach w Kapsztadzie. W sezonie 2021 o tytuł króla przestworzy powalczy 18 zawodników z całego świata, a okno pogodowe, w trakcie którego organizatorzy planują przeprowadzić imprezę, zaplanowano na pierwsze dwa tygodnie lutego.

Kitesurfing Red Bull King Of The Air 2021

Kitesurfing Red Bull King Of The Air 2021

Lista startowa to naprawdę wybuchowa kombinacja. W zawodach wystartuje trzech najlepszych zawodników z KotA 2020, jeden rider, który wygrał turniej kwalifikacyjny w Danii i 14 kitesurferów z dzikimi kartami, przyznanymi za publikowane w internecie filmy.

Lista startowa to naprawdę wybuchowa kombinacja. W zawodach wystartuje trzech najlepszych zawodników z KotA 2020, jeden rider, który wygrał turniej kwalifikacyjny w Danii i 14 kitesurferów z dzikimi kartami, przyznanymi za publikowane w internecie filmy.

Lista startowa to naprawdę wybuchowa kombinacja. W zawodach wystartuje trzech najlepszych zawodników z KotA 2020, jeden rider, który wygrał turniej kwalifikacyjny w Danii i 14 kitesurferów z dzikimi kartami, przyznanymi za publikowane w internecie filmy.

, reprezentant Polski z pewnością będzie chciał wyrównać rachunki z zawodnikami i pokazać, na co tak naprawdę go stać!

Do mistrzowskiej trójki we wrześniu dołączył też

Do mistrzowskiej trójki we wrześniu dołączył też Kevin Langeree - zwycięzca jedynego turnieju kwalifikacyjnego, który odbył się w Danii.

Do mistrzowskiej trójki we wrześniu dołączył też Kevin Langeree - zwycięzca jedynego turnieju kwalifikacyjnego, który odbył się w Danii.

Najlepsze akcje z zawodów Red Bull King of the Air 2020

Zobacz pełną listę zawodników zakwalifikowanych do KotA 2021