W dawnych czasach wiatr i fale na najbardziej wysuniętym na południe krańcu Afryki były czymś, czego należało się obawiać. Żeglarze toczyli z żywiołami zacięte boje i gdy tylko mogli starali się unikać wzburzonej wody i porywistych wichrów.

Ale sytuacja uległa zmianie. Obecnie, porywisty wiatr i fale rozbijające się o brzeg Afryki są postrzegane jako idealne warunki dla 18 najbardziej progresywnych kiteboarderów na świecie. To właśnie w takich okolicznościach przyrody najlepsi specjaliście od Big Air Kiteboardingu mogą sprawdzić swoje umiejętności. Wygląda na to, że okno pogodowe zbliża się do nas wielkimi krokami, więc najwyższy czas, by zadać sobie to jedno, najważniejsze pytanie. Kto sięgnie w tym roku po koronę i zostanie niekwestionowanym "Królem Przestworzy"?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest Red Bull King of the Air, na czym polegają szalone zawody i poznaj kluczowe informacje, dzięki którym lepiej zrozumiesz fenomen niezwykłej imprezy! Zawody zostaną przeprowadzone w najbardziej wietrzny dzień okna pogodowego, wyznaczonego między 25 listopada a 10 grudnia.

1 min O co chodzi z tym... Red Bull King of the Air?

01 Na czym polega Red Bull King of The Air?

Znasz powiedzenie "Go big or go home"? Cóż, jeśli nie, to wystarczy, że odpalisz transmisję z Red Bull King of The Air, a od razu zrozumiesz o co chodzi. Na tych zawodach nie ma miejsca na półśrodki. Najbardziej skomplikowane triki, loty na maksymalnej wysokości i pływanie z dynamiką, której nie zobaczysz nigdzie indziej. 18 najlepszych riderów na świecie już zmierza na Kite Beach w Kapsztadzie, by wkrótce rozpocząć rywalizację w bardzo unikatowym formacie!

Kryteria i system oceniania na Red Bull King of The Air znacznie różnią się od tych, które oglądamy na innych, "normalnych" zawodach kitesurfingowych. Oceny zostały specjalnie dopracowane (i są stale aktualizowane) zgodnie z ewolucją sportu i potrzebami wydarzenia.

Trzy najwyżej punktowane triki odjechane przez zawodnika składają się na jego końcowy rezultat i określają ostateczny wynik biegu. (heatu) Trik jest oceniany na podstawie jego wysokości, poziomu trudności, poprawności technicznej i ogólnego wrażenia.

Kevin Langeree pokonał wszystkich w 2014 roku © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Youri Zoon (NL) w akcji podczas zawodów w 2013 r. © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool Chwała królowi: Kevin Langeree i trofeum © Kolesky/Nikon/Lexar

02 Kim są zawodnicy i jak kwalifikują się na zawody?

Lorenzo Casati, Jamie Overbeek i Andrea Principi automatycznie zakwalifikowali się do zawodów w 2023 roku dzięki temu, że w sezonie 2022 rywalizację w KOTA zakończyli na podium. Obok nich, Beto Gomez, który wygrał zawody kwalifikacyjne Argentina Kite Fest oraz Liam Whaley, najlepszy rider (bez wcześniejszego awansu) zawodów Red Bull Megaloop w Holandii. Pozostali zawodnicy zakwalifikowani do rywalizacji w Red Bull King of The Air musieli nagrać swoje klipy i przejść przez internetowe kwalifikacje.

Lorenzo Casati z Włoch © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Ekipa sędziowska oceniała riderów w oparciu o te same kryteria, które brane są pod uwagę w trakcie zawodów. Jakość video i montaż nie ma najmniejszego znaczenia. Liczą się czyste umiejętności, które zawodnik może zaprezentować w trakcie finałowych zmagań. Poniżej znajdziesz pełną listę startową. (kolejność losowa)

Lorenzo Casati (Włochy)

Jamie Overbeek (Holandia)

Andrea Principi (Włochy)

Beto Gomez (Kolumbia)

Liam Whaley (Hiszpania)

Aaron Hadlow (Anglia)

Arthur Guilleburt (Francja)

Airton Cozzolino (Włochy)

Cohan van Dijk (Holandia)

Edgar Ulrich (Francja)

Giel Vlugt (Holandia)

Jason van der Spuy (RPA)

Jeremy Burlando (Hiszpania)

Luca Ceruti (RPA)

Marc Jacobs (Nowa Zelandia)

Stijn Mul (Holandia)

Timo Boersema (Holandia)

Josh Emanuel (RPA)

03 Jakie warunki są potrzebne, aby zawody mogły się odbyć?

Wyjątkowym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć organizatorzy wydarzenia jest pełna zależność od warunków atmosferycznych. Nie ma ścisłego wymogu co do minimalnej prędkości wiatru, ale zasada jest prosta - im mocniej wieje, tym lepsze triki zobaczymy w trakcie zawodów. Zazwyczaj impreza rozciąga się na dwa dni, więc sędziowie i organizatorzy starają się pilnować, by cała rywalizacja przebiegała w zbliżonych warunkach.

Red Bull King of the Air © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Wydarzenie wymaga również odpowiednich fal, które dla kajterów są niczym kickery wybijające ich na orbitę. Decyzja o rozpoczęciu zawodów należy do dyrektora sportowego Sergio Cantagalli, który konsultuje się z meteorologiem i członkami lokalnej ekipy. W idealnym scenariuszu wiatr powinien osiągać co najmniej 25 węzłów (46 km/h), a najbliższe prognozy każą nam się przygotować nawet na 35-37 węzłów (65-69 km/h) i konkretne fale.

04 Gdzie to wszystko się wydarzy?

Zawody Red Bull King of the Air odbywają się na plaży Kite Beach na zachodnim wybrzeżu Kapsztadu. Jest to ogromna plaża z niesamowitym widokiem na Górę Stołową wznoszącą się nad oceanem. Lokalizacja znana jest z regularnych podmuchów wiatru wiejącego z prędkością około 30 węzłów, co sprawia, że idealnie nadaje się dla kitesurferów specjalizujących się w konkurencji Big Air!

05 Jaka jest historia Red Bull King of the Air?

Pierwsza edycja Red Bull King of the Air została zorganizowana na Hawajach na początku 2000 roku. W roku 2013, kilkanaście lat po pierwszych zawodach, impreza została przeniesiona do Kapsztadu. Zawody te były największym motorem napędowym, który wytyczył kierunek rozwoju dla Big Air kiteboardingu. Z roku na rok riderzy przesuwali kolejne granice takie jak wysokość lotów, różnorodność trików, wykonanie i ogólny poziom trudności.

06 Czy muszę być fanem kiteboardingu, aby cieszyć się Red Bull King of the Air?

Zdecydowanie nie. To zawody, które wykraczają poza granice sportów wodnych. Red Bull King of the Air to najlepsze zawody, które bacznie śledzą nie tylko kiteboarderzy, ale również fani pozostałych sportów ekstremalnych. Nie ma wątpliwości, że oglądanie tego wydarzenia dostarczy Ci adrenaliny, niezależnie od tego, czy jeździsz na desce, śmigasz na rowerze, czy pasjonujesz się motosportem. Oglądasz najlepszych kiteboarderów, którzy walczą o najważniejsze trofeum sezonu w najtrudniejszych warunkach, jakie występują na ziemi. Jedno jest pewne. Nudno nie będzie!

07 Jak mogę oglądać?

Chcielibyśmy być tutaj bardziej szczegółowi, ale Red Bull King of the Air nie jest imprezą, którą można precyzyjnie zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Tak więc, jeśli chcesz oglądać akcję na żywo, bądź na bieżąco ze stroną wydarzenia Red Bull King of the Air . Szczegóły dotyczące dat, godzin i transmisji na żywo zostaną opublikowane tutaj, gdy tylko je poznamy.

08 Obejrzyj najlepsze akcje z zeszłego roku

25 min Best of the kitesurfing action 18 athletes competed, but only one came out on top. Get an insider's look at the best action from Kite Beach.