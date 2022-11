Jak, gdzie, kiedy i dlaczego musisz oglądać zawody Red Bull King of the Air

Red Bull King of the Air to najbardziej szalone zawody Big Air Kitesurfing na świecie. Loty na wysokości 20 metrów, zawrotne prędkości i triki, od których zakręci ci się w głowie to w zasadzie “klasyczne” elementy, które odpowiadają za niesamowity charakter imprezy. Z raportów, które docierają do nas z Kapsztadu wynika, że porywiste podmuchy wiatru są w stanie przewrócić dorosłego człowieka, więc najlepsi kajciarze już nie mogą się doczekać wyjścia na wodę. Warunki są idealne, okno pogodowe otwarte, więc jutro (26 listopada) startujemy z transmisją w Red Bull TV! Zawody możesz oglądać w playerze poniżej, a jeśli ciekawi cię format rywalizacji, sprawdź nasz poradnik w dalszej części materiału.

Zawody Red Bull King of The Air polegają na przekraczaniu wszelkich granic, łamaniu praw fizyki i udowadnianiu, że określenie “niemożliwe” już dawno powinno zniknąć ze słownika. Nie wierzysz? A jak inaczej opisać loty na wysokości 20 metrów z deską przypiętą do stóp i latawcem “przyczepionym” do pasa? No właśnie! Nawet to zdanie brzmi irracjonalnie, a to tylko wstęp do tego co dzieje się na KOTA. Naszym zdaniem na tej imprezie nie ma miejsca dla zwykłych śmiertelników. Zawodnicy biorący udział w tym wydarzeniu to prawdopodobnie kosmici, zaawansowane technologicznie humanoidy lub zaginieni potomkowie Posejdona (i to w prostej linii).

Sam Janek Grzegorzewski , który brał już udział w zawodach (w tym roku pauzuje przez kontuzję) przyznaje, że nie ma na świecie drugiej imprezy, którą dałoby się porównać z Red Bull King of the Air:

Janek Grzegorzewski : To największe zawody kitesurfingowe na świecie. Red Bull King of the Air jest organizowany w Kapsztadzie, na miejscówce z olbrzymimi falami, których wysokość dochodzi do czterech metrów. Na miejscu wiatr wieje z prędkością 50 węzłów. W takich warunkach zawodnicy mogą pokazać co potrafią. Dla specjalistów od Big Air’u nie ma lepszego miejsca na ziemi! W ciągu kilku ostatnich lat poziom wystrzelił do góry w nieprawdopodobnym tempie. Co sezon mamy nowych zawodników i nowe triki, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Big Air Kitesurfing rozwija się w zawrotnym tempie i wiele osób ma problem z nadążaniem za nowymi trendami. Myślę, że w tym sezonie zobaczymy na miejscu kilka naprawdę grubych akcji!

03 Lista startowa i faworyci:

Aaron HADLOW

Airton COZZOLINO

Andrea PRINCIPI

Beto GOMEZ

Edgar ULRICH

Giel VLUGT

Jason VAN DER SPUY

Jeremy BURLANDO

Joshua EMANUEL

Kevin LANGEREE

Lasse WALKER

Liam WHALEY

Lorenzo CASATI

Luca CERUTI

Marc JACOBS

Stig HOEFNAGEL

Timo BOERSEMA

Janek Grzegorzewski : Ogólnie w tym roku nie ma ani jednego łatwego heatu (rundy, w której startuje 3 zawodników), a ja zdecydowanie stawiam na młodych wyjadaczy. Wiem, że doświadczenie jest bardzo ważne, ale poziom kitesurfingu poszybował tak wysoko do góry, że starsi zawodnicy mają problem z opanowaniem trików, które wprowadzili młodzi riderzy. Jeżeli miałbym wskazać swoich faworytów to na pewno zacząłbym od Andrea Principi'ego . Jest to 18-latek, który mimo młodego wieku zdecydowanie może walczyć o czołowe miejsca. Giel Vlugt to drugi zawodnik, który swoją wartość udowodnił w sumie dopiero rok lub dwa lata temu. Ten chłopak zrobił nieprawdopodobny progres i mam wrażenie, że na KOTA może wszystkich zaskoczyć. Reszta stawki zdecydowanie musi na niego uważać. No i Lorenzo Cassadi . Kolejny młody zawodnik z Włoch, na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowanie warto mieć go na oku.

Jak zrozumieć co dzieje się na KOTA?

Ilość zmiennych jest tak duża, że naprawdę ciężko się w tym wszystkim połapać, ale w sporym uproszczeniu można przyjąć model: 70% oceny za trik to wysokość na jakiej został wykonany, a 30% to poziom trudności triku, technika wykonania oraz dynamika, z jaką zawodnik wykonuje daną sztuczkę. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z wysokością latawca w trakcie “loopów” (trików, w trakcie których zawodnik leci nad latawcem, tak to możliwe), ogólnej stylówki ridera oraz “efektu wow”. Nie rozumiesz? Nic się nie dzieje, bo my też nie do końca ogarniamy jak da się to wszystko spiąć w ocenę i opisać przy pomocy jednej cyferki. W każdym razie, jeśli jest wysoko, dynamicznie, a w powietrzu zawodnik wykonuje ruchy, które ciężko ogarnąć umysłem, to prawdopodobnie po wylądowaniu otrzyma od sędziów sporo punktów. Tyle od technicznej strony, a teraz kilka rekordów i cyferek od Janka:

Janek Grzegorzewski: Na pewno trzeba patrzeć na wysokość, ilość rotacji, ogólne wrażenie i “wow factor”. To jest strasznie skomplikowane i czasami sam nie mogę się już w tym wszystkim połapać... Obecny rekord wysokości to 34 metry i myślę, że na zawodach raczej nikt go nie pobije. Mimo, że w weekend ma wiać wiatr o prędkości 50 węzłów, to taka wysokość jest chyba nie do osiągnięcia. Jednak spodziewam się, że loty na pułapie 20 / 25 metrów będą się zdarzać regularnie. Zawodnicy powinni też osiągać odległości ponad 100 metrów, więc moim zdaniem zdecydowanie warto oglądać transmisję z imprezy! Najbardziej spektakularne triki, które pojawią się na KOTA to prawdopodobnie “s loop’y” lub “double loop’y” z dodatkowymi rotacjami i board offami. To niesamowite bo dwa lata temu wprowadziliśmy na zawody kite loop’y, rok później dołożyliśmy do tego board offy i rotacje, a w tym roku w kitesurfingu pojawiły się właśnie double loopy i s loopy!