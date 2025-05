Nowy Red Bull KM z premią czasową dla kolarzy startujących w Giro d'Italia

Jak wpłynie to na rywalizację o różową koszulkę?

Dziewiętnaście z 21 etapów tegorocznej edycji, zaplanowanych od 9 maja do 1 czerwca, będzie miało kilometr oznaczony logiem Red Bulla, który posłuży jako jedyny lotny finisz , który liczy się do klasyfikacji generalnej: trzej pierwsi kolarze, którzy przekroczą bramę wyjściową oznaczonego kilometra, otrzymają premie czasowe w wysokości odpowiednio sześciu, czterech i dwóch sekund .

Walka o bonusowe sekundy będzie miała kluczowe znaczenie już od pierwszych etapów w Albanii , gdy klasyfikacja będzie jeszcze wyrównana. Występujący na każdym etapie sprinterski Red Bull KM zintensyfikuje rywalizację o prowadzenie w wyścigu aż do wielkiego finału w Rzymie. Zaledwie kilka sekund może obalić przewidywania i zmienić wszystko - tak jak w 1948 roku, kiedy zwycięzca Il Giro d'Italia wygrał zaledwie 11 sekundami.

