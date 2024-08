Red Bull Konkurs Lotów 2024 za nami: Atmosfera, zabawa, Gdynia – na medal!

„To efekt wielu godzin ciężkiej pracy, od rana do wieczora, przez co najmniej miesiąc, w tym skrupulatnego obliczania i projektowania konstrukcji. Przenieśliśmy środek ciężkości do tyłu, zbadaliśmy wytrzymałość i to okazało się kluczowe” – mówił Mateusz, jeden z członków „Les Kojotes”.