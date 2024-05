Zobacz kreatywne machiny, które wystartują w Red Bull Konkursie Lotów!

Jury w składzie: pilot akrobacyjny Łukasz Czepiela , projektantka i gospodyni The Traitors.Zdrajcy Malwina Wędzikowska , fenomenalny fachowiec Dariusz Wardziak (znany jako Darek Stolarz), popularyzator nauki Dawid Myśliwiec (prowadzący kanał Naukowy Bełkot oraz wspomniany Testree , wybrało 35 najlepszych ich zdaniem projektów oraz 10 kolejnych, z których połowa ma szanse na "dzikie karty" od publiczności. Pod uwagę brali przede wszystkim kreatywność, ale ważne było też poczucie humoru twórców oraz szanse na spektakularny lot. Jurorzy musieli też ocenić, czy dany projekt może - w podobnej formie, jak na rysunkach - zostać wcielony w życie, a co najważniejsze, czy spodoba się publiczności.

będzie można samemu zdecydować o losie kolejnych 5 drużyn, które zostaną zakwalifikowane do Red Bull Konkursu Lotów. Wystarczy pod postem zagłosować na jednego faworyta. Lista drużyn, których projekty będziecie wybierać znajduje się na samym dole artykułu. Głosowanie potrwa do niedzieli. Śledźcie uważnie nasz Instagram!

„Pracuję z ludźmi i wiem, że są kreatywni. Tutaj jednak przeszli samych siebie. Były naprawdę same fajne, kreatywne projekty i potrzebowaliśmy sporej burzy mózgów, żeby wybrać najlepsze i doprowadzić do jakiegoś konsensusu” – mówił Darek Stolarz. „Projekty były różnorodne. Motywami przewodnimi, co nie jest dziwne w przypadku Red Bulla, były bolidy Formuły 1, czy byki. Było trochę rzeczy, które są obecnie na topie – odwołania do filmów i popkultury. Ale generalnie, powiedziałbym, że 80% to unikaty!” – docenił brak powtarzalności pomysłów Dawid Myśliwiec. Z kolei