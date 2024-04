Red Bull Konkurs Lotów – 10 rzeczy, których możecie o nim nie wiedzieć

Team Back to the Future na Red Bull Flugtag w Wiedniu

To właśnie wtedy, w Wiedniu odbył się pierwszy Red Bull Flugtag. Flugtag to po prostu dzień latania. W 2024 polskie święto latania potrwa cały weekend - odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Gdyni. Będzie nim dosłownie, ponieważ konkurs okraszony zostanie pokazami lotniczymi

W Polsce Red Bull Konkurs Lotów odbędzie się po raz 7. Pierwszy odbył się w 1999 roku. Jego gospodarzem był Poznań. W 2001 impreza powróciła do Krakowa. Cztery lata później, w 2005 roku konkurs we Wrocławiu został odwołany z powodu zagrożenia powodziowego na Odrze. Za to w 2008 roku, w Poznaniu, 75. w historii Red Bull Konkurs Lotów odbył się bez przeszkód. W 2015 roku 5. już impreza miała miejsce w Gdyni, gdzie