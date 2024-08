Drużyny prawie gotowe i pakują się do Gdyni

Krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, strój bobra, produkty do koloryzacji włosów LIVE , młotek, wiertarka... Takie tam, klasyczne pozycje na liście rzeczy do spakowania na Red Bull Konkurs Lotów w Gdyni , którą mógłby zrobić każdy z członków startujących tam drużyn. Ten już 17 i 18 sierpnia przy Skwerze Kościuszki. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie ekipy, starając się dowiedzieć, czego możemy się po nich spodziewać na rampie startowej.

Będzie sentymentalnie

„Jesteśmy prawie na ukończeniu. Zostało nam nadanie barw naszemu Jeżykowi, próbny montaż skrzydeł i wtedy będziemy gotowi. Aha! Jeszcze wózek, żeby wystartować z rampy i na tym koniec. Myślę, że jesteśmy w stanie dopiąć to na czas i wystartować” – mówi Paweł Strunmik z ekipy Polskie Orły. Wszystkie zespoły wraz ze szkicami ich machin znajdziecie na tej stronie. Orły budują Jerzyka, replikę pierwszego szybowca wpisanego do rejestru cywilnych statków powietrznych w powojennej Polsce. Dlaczego właśnie jego, skoro jest tyle różnych, charakterystycznych dla polskiego nieba konstrukcji lotniczych? „Jest to górnopłat, czyli ma niesamowite właściwości lotne. Był prosty do zrobienia. Konstrukcja jest płaska, skrzydła komorowe. No i troszeczkę nawiążemy do historii. Pierwszy, SP-001 to Jerzyk, zatem Jerzyk. Jesteśmy żołnierzami z Dęblina, więc mamy do niego sentyment” - dodaje.

Z miłości do lotnictwa i latania, są gotowi na bardzo wiele. Paweł już nie może doczekać się swojego lotu. „Jako sympatyk lotnictwa postanowiłem spełnić moje marzenie o lataniu, chociaż przez kilka sekund - nawet kończąc z wielkim pluskiem w Bałtyku. Wcześniej nie mogłem rozwijać swojej pasji lotniczej, więc postanowiłem, że teraz spełnię swoje marzenia, a przy okazji być może przysporzę komuś dużo radości” – powiedział.

Na bogato

W Poznaniu powstaje Pyra z Gzikiem ekipy Gorące Kartofle. Jednak w tym przypadku stereotyp o poznańskiej oszczędności nie ma zastosowania. Ta pyra będzie gigantyczna! „Nie oszczędzamy. Pierwotnie projekt był na darmowych materiałach, ale okazało się, że były zbyt giętkie, więc nasza konstrukcja leżała zamiast stać i trzeba było ją zmienić” – tłumaczy Mariusz Kubczak zwany Gzikiem. „Nasz projekt jest dość długi. Mamy osiem segmentów po 1,5x3 m. To spore elementy. Mogłyby być mniejsze, ale nie chcemy zostawiać za dużo pracy na sobotę, żeby się nie obudzić z ręką w przysłowiowym nocniku. Z tego powodu transport to aktualnie nasze największe wyzwanie. Za sobą mamy 70% wykonanej pracy. Konstrukcja, cały jej szkielet jest zrobiony. Jutro będziemy robić poszycie i przygotowywać naszą machinę do wyjazdu”.

Razem, głośno i zdecydowanie

„Chcemy zaangażować publiczność do wspólnej zabawy i skandowania Bu-bi-nia! Bu-bi-nia! W 2019 roku braliśmy już udział w imprezie. Tym razem chcemy zaistnieć już podczas wejścia na platformę” – mówi Piotrek Przybyła z plemienia Dziwnatomasa. Rzeczywiście Bubinia wykluła się podczas ostatniego Red Bull Konkursu Lotów w Gdyni z Jaja Dizonaura. W niedzielę okaże się, czy poleci dalej niż w skorupce. „Mamy taką nadzieję, choć raczej liczymy na magię! Może zdarzy się cud, bo cudem jest, że Bubinia przeżyła w Polsce przez ostatnie 5 lat. Mam nadzieję, że już jako dorosła, dojrzała pterodaktylka poleci zdecydowanie dalej niż jajo. Nie robiliśmy testów. W trakcie występu będziemy wykonywać tańce w naszych strojach. Około 80% machiny, strojów i koncepcji występu mamy gotowe” – zapewnia.

Z dystansem do siebie

Żeby wziąć udział w Red Bull Konkursie Lotów, trzeba mieć dystans do siebie. Niestety, machina domowej roboty, którą zbudujemy zwykle też ma pewien dystans, ale do pokonania. Aż z Gliwic do Gdyni wybiera się studencka ekipa Pat i Mat – Lotnicza Ekspedycja. „To będzie wesoły autobus i wesołe Pendolino. Trzy osoby będą jechały z lotnią, a cztery osoby pociągiem. Jakieś relacje z tego powstaną, ale czy będziemy się dzielić na Instagramie wszystkim, co się w trakcie naszej podróży wydarzy, obserwujący nasz profil być może zauważą” – mówi Michał Sujkowski.

Studenci z Politechniki Śląskiej pracują w Studenckim Centrum Krewatywności. „Udostępniają nam dużą przestrzeń do pracy, w której od rana do wieczora działamy i kleimy naszą machinę” – opowiada Michał. Ich Sąsiedziolot jest zaawansowany technologicznie. „Mamy trzy części skrzydła – dwie końcówki i centropłat. Mają 4,2 m długości i dźwigar z włókna węglowego łączony przez stalowe rurki z pomocą żywicy. Żebra są z pianki – takiej podłogowej. Są leciutkie i łatwe do obróbki. Są też dodatkowe wzmocnienia balsowe. Na to naklejamy poszycie w postaci modelarskiej folii Oratex. Do tego, ze starego dobrego drewna, budujemy wózek, który będzie pomostem startowym dla lotni. W budowie nie ma jednej techniki, która dominuje. Lotnia jest bardziej klejona, a folia nałożona termicznie. Z kolei wózek jest po prostu skręcany”.

Połączeni przyjaźnią, jak najmocniejszą spoiną

„Tutaj każdy siebie wspiera. Każdy z nas ma jedną nogę i tak trzeba się podpierać” – zdradza Konrad Sacharczuk z drużyny Airwelders. I relacjonuje: „Wózek już jest gotowy, wyspawany, maszyna też, tylko trzeba ją okleić i będzie gotowa. Zostanie nam tylko złożenie go w całość i wpięcie skrzydeł w korpus. Z występem przygotowaliśmy się pod spawanie. To będzie występ spawalniczy”. Lista rzeczy do spakowania do walizki podróżnej studentów Politechnik Wrocławskiej nie jest długa. „W sumie wszystko będzie na obejmy zaciskowe. Zabieramy też jakieś śrubki i coś do kręcenia. Nic skomplikowanego”.

Legendarnie

Drewniane kłody i stroje bobrów do spakowania naszykowali już członkowie Szwadronu Bóbr Alfa. „Wózek będzie miał wielką głowę bobra, a jak się wyrobimy, to doczepimy mu jeszcze ogon. Jeżeli chodzi o pokaz, wszyscy mamy stroje bobrów. Jeszcze nad nim pracujemy, ale prawdopodobnie będziemy łamać drewniane kłody” – nie robi z tego tajemnicy Piotrek Dynia. 18 sierpnia, ich latająca machina będzie gotowa do lotu tak, jak oni sami. „Wykańczamy Bobra. Równolegle dzieje się kilka rzeczy. Mamy skrzydło, mamy gotowy wózek, który trzeba ozdobić. Skrzydło trzeba obłożyć. Do tego zostaną jakieś wykończeniowe roboty. Myślę, że się wyrobimy”.

Bóbr w fazie przed oklejaniem © Piotr Dynia / Szwadron Bóbr Alfa

