Igo, supermoce i najbardziej „odlotowa” impreza sezonu

Można więc o nim powiedzieć, że to najstarsza impreza, na której każdy może spróbować udowodnić, że… potrafi latać. Co roku zapraszamy cię na nią na różne sposoby, w tym zrobimy to jeszcze śpiewająco. Cytując piosenki

Ten tekst dedykujemy szczególnie tym, którzy do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w Red Bull Konkursie Lotów – ani jako twórcy latających maszyn, ani widzowie. Wyjdźcie z domowego czy biurowego cienia i przyjdźcie zobaczyć, coś was ominęło! W Red Bull Konkurs Lotów biorą udział śmiałkowie konstruujący kolorowe i latające maszyny, których zadaniem wzbić się na brzegu morza w powietrze i… przelecieć jak najdłuższy dystans nad wodą. Jedni polecą dalej, inni wręcz przeciwnie, ale emocji i wrażeń jest przy tym jak na żadnej innej imprezie. W tym roku możesz zacząć od przyglądania się konkursowi, w kolejnym – zapraszamy do zgłaszania własnych machin!

Ten tekst dedykujemy szczególnie tym, którzy do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w Red Bull Konkursie Lotów – ani jako twórcy latających maszyn, ani widzowie. Wyjdźcie z domowego czy biurowego cienia i przyjdźcie zobaczyć, coś was ominęło! W Red Bull Konkurs Lotów biorą udział śmiałkowie konstruujący kolorowe i latające maszyny, których zadaniem wzbić się na brzegu morza w powietrze i… przelecieć jak najdłuższy dystans nad wodą. Jedni polecą dalej, inni wręcz przeciwnie, ale emocji i wrażeń jest przy tym jak na żadnej innej imprezie. W tym roku możesz zacząć od przyglądania się konkursowi, w kolejnym – zapraszamy do zgłaszania własnych machin!

Ten tekst dedykujemy szczególnie tym, którzy do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w Red Bull Konkursie Lotów – ani jako twórcy latających maszyn, ani widzowie. Wyjdźcie z domowego czy biurowego cienia i przyjdźcie zobaczyć, coś was ominęło! W Red Bull Konkurs Lotów biorą udział śmiałkowie konstruujący kolorowe i latające maszyny, których zadaniem wzbić się na brzegu morza w powietrze i… przelecieć jak najdłuższy dystans nad wodą. Jedni polecą dalej, inni wręcz przeciwnie, ale emocji i wrażeń jest przy tym jak na żadnej innej imprezie. W tym roku możesz zacząć od przyglądania się konkursowi, w kolejnym – zapraszamy do zgłaszania własnych machin!

Mamy dowody na to, że kto raz bawił się z nami na Red Bull Konkursie Lotów, ten wraca w latach kolejnych. Nic dziwnego, bo to naprawdę niecodzienny show. Mamy tu pokazy kreatywności (w postaci najbardziej zmyślnych konstrukcji), humoru (bo drużyny są oceniane nie tylko za odległość, jaką pokona ich machina, ale także za jak najlepsze wejście w start i przedstawienie się publiczności) oraz mnóstwo dobrej, festiwalowej zabawy. Bo oprócz samego konkursu imprezę wypełniają koncerty i dodatkowe pokazy specjalne.

Mamy dowody na to, że kto raz bawił się z nami na Red Bull Konkursie Lotów, ten wraca w latach kolejnych. Nic dziwnego, bo to naprawdę niecodzienny show. Mamy tu pokazy kreatywności (w postaci najbardziej zmyślnych konstrukcji), humoru (bo drużyny są oceniane nie tylko za odległość, jaką pokona ich machina, ale także za jak najlepsze wejście w start i przedstawienie się publiczności) oraz mnóstwo dobrej, festiwalowej zabawy. Bo oprócz samego konkursu imprezę wypełniają koncerty i dodatkowe pokazy specjalne.

Mamy dowody na to, że kto raz bawił się z nami na Red Bull Konkursie Lotów, ten wraca w latach kolejnych. Nic dziwnego, bo to naprawdę niecodzienny show. Mamy tu pokazy kreatywności (w postaci najbardziej zmyślnych konstrukcji), humoru (bo drużyny są oceniane nie tylko za odległość, jaką pokona ich machina, ale także za jak najlepsze wejście w start i przedstawienie się publiczności) oraz mnóstwo dobrej, festiwalowej zabawy. Bo oprócz samego konkursu imprezę wypełniają koncerty i dodatkowe pokazy specjalne.

„Sprytny eskimos” – poniosą najdalej? Długość lotu to jedno z kryterium przy konkursowej ocenie. Żeby wygrać wydarzenie, istotna jest też oryginalność przy projekcie samej machiny, styl wykonania oraz jak najbardziej pomysłowy pokaz, który drużyna wykonuje na rampie przed startem. Ten może trwać do 30 sekund i powinien spodobać się tak jurorom, jak i publiczności. To, jak reaguje widownia, też ma tu znaczenie!