Sukces wykuty w blasku ognia, przy dźwiękach Rammsteina. Poznaj Les Kojotes

Mateusz: Na to złożyło się między innymi doświadczenie z poprzedniego startu. 5 lat temu brałem udział w konkursie. Zależało nam na przeniesieniu środka ciężkości samolotu do tyłu, dlatego był to canard – układ kaczki. No i ten układ jest ciekawy wizualnie. Niewiele maszyn tak ma. Publiczności bardzo się to podoba. A jeżeli chodzi o sam motyw naszego pokazu, czyli strusia i kojoty, to dorastaliśmy przy tych bajkach. Są świetne, kultowe, dlatego chcieliśmy je tutaj wykorzystać. Na co dzień pracuję przy samolotach, więc jest to mój kawałek chleba. Projektuję silniki, ale też uczyłem się o tym co zrobiliśmy tutaj i fajnie było wykorzystać wiedzę w praktyce - choćby chałupniczo, czy w warsztacie. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że druga drużyna, która startowała przed nami miała taki sam układ i praktycznie takie same wymiary. Fajnie było się z nimi porównać, bo też mieli świetną konstrukcję.