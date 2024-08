Red Bull Konkurs Lotów: Z wizytą w parku maszyn – zdjęcia

swoje miejsca zajmują drużyny, które przygotowują latające machiny do jutrzejszego wydarzenia. Podglądaliśmy ich pracę, a przy okazji, przekrzykując dźwięki wiertarek i wkrętarek, zadaliśmy im kilka pytań.

Przy drodze kołowania do rampy startowej

Co zrobić, by pobić rekord odległości Red Bull …

Zachęcamy do głosowania na drużyny, które Twoim zdaniem powinny otrzymać nagrodę publiczności. Specjalny panel, w którym można oddać głosy, będzie dostępny w trakcie wydarzenia na stronie sieci

. Choć ich machina wygląda jakby była prawie skończona, kapitan i pilot drużyny Aleks dwoi się i troi montując jej kolejne elementy. „Trochę za dużo rzeczy zostało na dzisiaj” – zdradza w zastępstwie Bartek. Przewiduje, że jego gdyński zespół nieźle wypadnie przed własną publicznością. „To będzie spektakularne zwycięstwo. Taki jest plan. Wiadomo, że jesteśmy tutaj dla świetnej zabawy, ale gdyby udało nam się i przypadkiem byśmy zajęli pierwsze miejsce, to byłoby super” – dodaje. „Zakładamy bardzo długi lot, ale konkurencja też jest tutaj bardzo dobrze przygotowana” – realnie ocenia Mateusz.

„Chcieliśmy nawiązać do motywu z polskiej kultury, ale nie czegoś oczywistego, więc padło na Wiedźmina, który jest znany także międzynarodowo. To Gryf, który wymagał nie tylko dużo projektowania inżynierskiego, ale też wykonania projektu artystycznego. Myślę, że będzie wyglądał imponująco. No i mamy fajne przebrania” – mówi Unai, który pochodzi z Bilbao. „Jestem Hiszpanem. Podobna impreza była u mnie, więc powiedziałem o tym kolegom z Trójmiasta, gdzie mieszkamy i pracujemy razem. Wszyscy jesteśmy inżynierami i uznaliśmy, że super-fajnie byłoby wystartować. Gdy dowiedzieliśmy się, że te same zawody odbędą się w Gdyni, wszystko się złożyło. Możemy pokazać nasze umiejętności inżynierskie”.

. „Kuba chce przelecieć około 35 metrów. (śmiech) Wczoraj wieczorem jechaliśmy SKM-ką i całą drogę od Sopotu wisiał na poręczach. Gdy dojechaliśmy do Gdyni był już trochę czerwony, ale skoro utrzymał się na tym, to mamy nadzieję, że utrzyma nasz żagiel” – mówi Krzysztof, którego drużyna dotarła nad polskie morze po wielogodzinnej podróży. „Z Zielonej Góry jechaliśmy około 7 godzin, bocznymi drogami, przez Kaszuby, w korkach. Mamy gigantycznego busa – najdłuższego i najwyższego, jakiego mogliśmy mieć. Dzięki temu dużo rzeczy zostało złożonych wcześniej, w garażu”.

Jego ekipa startuje w Red Bull Konkursie Lotów po raz drugi. Poprzednio byli w parku maszyn w 2015 roku. „Wtedy występowaliśmy jako Czasolot, czyli latające zegarki. To był szybki lot w dół. Teraz liczymy na większy sukces. W budowaniu naszego żagla pomagała nam osoba, która trochę się zna na lotnictwie. Kolega Adam przeglądał stare książki i katalogi. Razem z kolegą Mariuszem zastanawiali się, jak takie coś się buduje, żeby to mogło latać. Coś jest nawet policzone. Jednak wszystko będzie zależało od wiatru, pilota i tego, czy utrzyma lotnię w powietrzu” – opowiada.

Jego ekipa startuje w Red Bull Konkursie Lotów po raz drugi. Poprzednio byli w parku maszyn w 2015 roku. „Wtedy występowaliśmy jako Czasolot, czyli latające zegarki. To był szybki lot w dół. Teraz liczymy na większy sukces. W budowaniu naszego żagla pomagała nam osoba, która trochę się zna na lotnictwie. Kolega Adam przeglądał stare książki i katalogi. Razem z kolegą Mariuszem zastanawiali się, jak takie coś się buduje, żeby to mogło latać. Coś jest nawet policzone. Jednak wszystko będzie zależało od wiatru, pilota i tego, czy utrzyma lotnię w powietrzu” – opowiada.

Jego ekipa startuje w Red Bull Konkursie Lotów po raz drugi. Poprzednio byli w parku maszyn w 2015 roku. „Wtedy występowaliśmy jako Czasolot, czyli latające zegarki. To był szybki lot w dół. Teraz liczymy na większy sukces. W budowaniu naszego żagla pomagała nam osoba, która trochę się zna na lotnictwie. Kolega Adam przeglądał stare książki i katalogi. Razem z kolegą Mariuszem zastanawiali się, jak takie coś się buduje, żeby to mogło latać. Coś jest nawet policzone. Jednak wszystko będzie zależało od wiatru, pilota i tego, czy utrzyma lotnię w powietrzu” – opowiada.