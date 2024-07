Co zrobić, by pobić rekord odległości Red Bull Konkursu Lotów?

The Chicken Whisperers wykorzystali możliwości do maksimum. Ich projekt w typie latającego skrzydła o powierzchni ponad 18,5 m2 posiadał charakterystyczne, olbrzymie winglety (zakończenia skrzydła). Służyły one zarówno do zwiększenia siły nośnej, jak i sterowania nim. Machina nie posiadała ogona i steru wysokości, a jedynie ster kierunku – pochylenie regulowała sama pilotka przesuwając swój ciężar ciała do przodu lub do tyłu. Ekipa zrezygnowała z ogona już na etapie wczesnych testów, aby wykorzystać całe miejsce dostępne na rampie startowej na rozbieg. Wybrano dwuczęściowy wariant, w którym przed startem skrzydło umieszczone jest na platformie wyposażonej w koła. Po nadaniu jej prędkości „podwozie” swobodnie spadło z rampy, a machina odleciała. Aby prędkość początkowa była jak największa, Laura też pchała konstrukcję idąc po platformie, a gdy straciła twardy grunt pod nogami, po prostu zaparła się na łokciach i płynnie przeszła do wykonywania swojego głównego zadania, czyli pilotażu. Prędkość była najważniejsza, ponieważ gdyby zespół na skraju rampy nie przekroczył prędkości przeciągnięcia właściwej dla tej konstrukcji, od razu całość zanurkowałaby do wody. No i im była ona większa, tym lepiej, bo tym bardziej zbliżała się do takiej, przy której takie skrzydło radzi sobie najlepiej.

