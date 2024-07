Red Bull Konkurs Lotów: Maszyny twórców internetowych (prawie) gotowe!

BACON BROS o swojej maszynie: Nasza maszyna jest oczywiście inspirowana grą Minecraft, na której się wychowaliśmy, choć można też dostrzec tu pewne elementy gry The Forest, w którą też ostatnio graliśmy. Nazwa maszyny to „Latający Plasterek Bekonu”, ale zastrzegamy, że jest na razie robocza, możemy jeszcze dokonać pewnej modyfikacji. Podział ról w naszym teamie jest prosty: Marek Wita jest dowódcą i głównym konstruktorem. Glencu to królik doświadczalny, którego zrzucimy z rampy (hehe), a Szumi to mistrz obklejania, no i zrobił świnię. Mierzymy oczywiście w rekord świata, czyli coś ok. 80 metrów. No i zrobimy na rampie show, ale to na razie nasza słodka tajemnica. Musicie przyjść zobaczyć na własne oczy!