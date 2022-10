Recha wraca z tarczą z bitwy Red Bull KontroWersy!

– chwilę przed tym, jak na długi czas zamknięto nas w domach, spotkaliśmy się we wrocławskim klubie Akademia, gdzie przy wrzawie publiczności mierzyło się ze sobą 16 zawodników nawijających w stylu wolnym. Po dwóch latach przerwy wróciliśmy w to samo miejsce, by raz jeszcze przeżyć mocne pojedynki na freestyle rap, tym razem pod okiem

Trójka jurorów tuż przed startem wydarzenia wyłoniła z eliminacji brakującą ósemkę zawodników, którzy dołączyli do ośmiu wcześniej rozstawionych z dzikimi kartami. Skład top16, w którym byli już:

Trójka jurorów tuż przed startem wydarzenia wyłoniła z eliminacji brakującą ósemkę zawodników, którzy dołączyli do ośmiu wcześniej rozstawionych z dzikimi kartami. Skład top16, w którym byli już: Koro, Iwo, Marzec, Wawrzyn, Cerber, Oset, Kaz i Ksywa , uzupełnili więc jeszcze: Bueno, Siemper, Narys, Recha, Babinci, Manu, Syn Marcina Najmana i Jano .

Trójka jurorów tuż przed startem wydarzenia wyłoniła z eliminacji brakującą ósemkę zawodników, którzy dołączyli do ośmiu wcześniej rozstawionych z dzikimi kartami. Skład top16, w którym byli już: Koro, Iwo, Marzec, Wawrzyn, Cerber, Oset, Kaz i Ksywa , uzupełnili więc jeszcze: Bueno, Siemper, Narys, Recha, Babinci, Manu, Syn Marcina Najmana i Jano .

Najlepiej z nimi wszystkimi poradził sobie wchodzący do to 16 z eliminacji Recha. Na swojej drodze pokonując kolejno: Marca, trzykrotnego mistrza Koro i Kaza. W decydującym starciu zmierzył się z Ksywą, ale i ciekawymi wyzwaniami. W finałowej bitwie zawodnicy musieli m.in. wczuwać się w narzucone im role i nawijać, jak im minął dzień w pracy - Recha w roli piekarza, Ksywa kuriera.

Najlepiej z nimi wszystkimi poradził sobie wchodzący do to 16 z eliminacji Recha. Na swojej drodze pokonując kolejno: Marca, trzykrotnego mistrza Koro i Kaza. W decydującym starciu zmierzył się z Ksywą, ale i ciekawymi wyzwaniami. W finałowej bitwie zawodnicy musieli m.in. wczuwać się w narzucone im role i nawijać, jak im minął dzień w pracy - Recha w roli piekarza, Ksywa kuriera.

Najlepiej z nimi wszystkimi poradził sobie wchodzący do to 16 z eliminacji Recha. Na swojej drodze pokonując kolejno: Marca, trzykrotnego mistrza Koro i Kaza. W decydującym starciu zmierzył się z Ksywą, ale i ciekawymi wyzwaniami. W finałowej bitwie zawodnicy musieli m.in. wczuwać się w narzucone im role i nawijać, jak im minął dzień w pracy - Recha w roli piekarza, Ksywa kuriera.