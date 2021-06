Każdy freestyle’owiec zasługuje na szacunek. Oto dlaczego

„Zacząłem sobie klasyfikować freestyle'owców i wyszły mi trzy kategorie” –

. „Pierwsza to świetny freestyle'owiec, ale nie umie rapować. Kategoria trzecia to »totalnie pop****olony« i jej wzorcowym przedstawicielem jest np. Gospel. Kategoria druga to MC, którzy wszystkiego mają po trochu, ale w niczym nie są super-hiper-mega-genialni. I właśnie do niej zaliczam się na przykład ja albo Tet-Tris. Powiedziałbym nawet, że wspięliśmy się w niej na wyżyny. A dlaczego żaden z freestyle'owców nie osiągnął pełnej rozpiętości skrzydeł? Bo freestyle to taka dziedzina, gdzie mózgowo musisz się napracować dziesięć razy tyle, co przy nagrywaniu kawałków czy graniu koncertów. Stres jest większy, choćby przez permanentną niepewność, bo publika nie będzie z tobą śpiewać refrenów i jest bezlitosna, do tego nie ma z tego prawie żadnych pieniędzy. Dlatego według mnie każdy bitewny wolnostylowiec zasługuje na szacunek. Nawet jeśli nie za skillsy, to za odwagę. Bo trzeba jej cholernie dużo, żeby wyjść na scenę i spróbować coś z siebie wykrzesać, widząc naprzeciw wlepionych w ciebie kilkaset par oczu i stojąc obok typa, który za chwilę może cię słownie zrównać z ziemią. Dlatego ukłony dla wszystkich, którym chce się tego podejmować!”.