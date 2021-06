Red Bull KontroWersy: liga mistrzów freestyle'u

: „W danej chwili jesteś zwyczajnie lepszy od innych. Składa się na to wiele czynników: od twojego samopoczucia, przez umiejętności, na odporności na presję otoczenia skończywszy. Opanowanie tych elementów to ciągła praca nad sobą” – komentował.

i dającym mnóstwo satysfakcji, zarówno startującym, jak i organizatorom. Kilka nowatorskich pomysłów okazało się strzałem w przysłowiową dychę i sprawiło, że byliśmy świadkami narodzin nowej imprezy, która ma ogromny potencjał. Wierzę, że jest to dopiero wstęp do kolejnych odsłon, które przyniosą nam jeszcze więcej emocji”.

Drugi mistrz Red Bull KontroWersy, z 2018 roku. Aby dostać się do finału on, jak i inni finaliści: Toczek,

Szef jury, Te-Tris komentował, że w finale 2018 Wawrzyn wykazał się bardzo dobrym poziomem freestyle’u, błyskotliwym i szybkim kojarzeniem, dużą ilością punchlines oraz solidnym rapowaniem, ale także skrzętnie wykorzystał element zaskoczenia. „Myślałem, że najmocniejszym zawodnikiem będzie Bober. To on według mnie najbardziej wyróżnił się podczas eliminacji” – mówił Te-Tris. I dodawał: „Finał jest jednak trochę innym światem, ponieważ odbywa się na dużej scenie, zawodnicy mają mało czasu, więc muszą wykazać się innymi umiejętnościami niż w trakcie eliminacji. I tutaj Wawrzyn poradził sobie najlepiej”.

Szef jury, Te-Tris komentował, że w finale 2018 Wawrzyn wykazał się bardzo dobrym poziomem freestyle’u, błyskotliwym i szybkim kojarzeniem, dużą ilością punchlines oraz solidnym rapowaniem, ale także skrzętnie wykorzystał element zaskoczenia. „Myślałem, że najmocniejszym zawodnikiem będzie Bober. To on według mnie najbardziej wyróżnił się podczas eliminacji” – mówił Te-Tris. I dodawał: „Finał jest jednak trochę innym światem, ponieważ odbywa się na dużej scenie, zawodnicy mają mało czasu, więc muszą wykazać się innymi umiejętnościami niż w trakcie eliminacji. I tutaj Wawrzyn poradził sobie najlepiej”.

Szef jury, Te-Tris komentował, że w finale 2018 Wawrzyn wykazał się bardzo dobrym poziomem freestyle’u, błyskotliwym i szybkim kojarzeniem, dużą ilością punchlines oraz solidnym rapowaniem, ale także skrzętnie wykorzystał element zaskoczenia. „Myślałem, że najmocniejszym zawodnikiem będzie Bober. To on według mnie najbardziej wyróżnił się podczas eliminacji” – mówił Te-Tris. I dodawał: „Finał jest jednak trochę innym światem, ponieważ odbywa się na dużej scenie, zawodnicy mają mało czasu, więc muszą wykazać się innymi umiejętnościami niż w trakcie eliminacji. I tutaj Wawrzyn poradził sobie najlepiej”.

Quesh, Meoda, Seb, Kurian, Yowee, Forti, Jakoff i Koro to skład finałowej bitwy Red Bull KontroWersy z 2019 roku. Warto przypomnieć, że nie była to typowa bitwa. Najpierw jurorzy losowali dla zawodników gadżety, do których ci musieli odnieść się podczas swoich wejść, następnie odbyła się runda storytelling'owa. Ta polegała na tym, że jeden z sędziów –