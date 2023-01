Red Bull KTM Factory Racing z dużymi ambicjami przed sezonem 2023 MotoGP

Jest nieźle! Powrót do rodziny KTM-a, wszystko wydaje się być teraz bardziej "prawdziwe". Myślałem o tym momencie przez dłuższy czas. W końcu mogę zobaczyć moje barwy na rok 2023 i siebie w nowym kombinezonie, co oznacza że ruszyły przygotowania do nowego sezonu. To niesamowite znów być w siedzibie KTM-a i mieć możliwość spotkania się ze wszystkimi, zanim zaczniemy testować w Malezji.