7 najlepszych momentów Red Bull League of Its Own

Zaledwie kilka tygodni temu T1 ugruntowało swoją pozycję najlepszej organizacji League of Legends w historii, zdobywając czwarte mistrzostwo świata w Korei Południowej. Pomyśleliśmy jednak, że przed końcem roku przydałoby im się jeszcze jedno wyzwanie, więc wysłaliśmy ich do Berlina, aby zmierzyli się z jednymi z najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Jedna po drugiej. Tego samego dnia.

W Red Bull League of Its Own mistrzowie świata T1 mierzyli się jednego dnia z BIG, NNO Old, Karmine Corp, Team Heretics oraz G2 Esports. Aby jednak jeszcze bardziej utrudnić sprawę mistrzom, w pierwszych czterech meczach wydarzenia każdy bohater, który został już wybrany przez którąkolwiek z drużyn, był banowany na kolejne gry. Oznaczało to, że do czasu, gdy zmierzyli się z Team Heretics, 30 postaci było poza grą jeszcze przed rozpoczęciem draftu.

Całe wydarzenie zapewniło kilka ciekawych meczów i sporo niespodzianek, a cały dzień międzynarodowych rozgrywek League of Legends odbywał się na obiekcie Velodrom w Berlinie. Oto niektóre z najbardziej pamiętnych momentów tego dnia.

01 Vizicsacsi vs Zeus

W pierwszym meczu gracze T1 zmierzyli się z niemiecką drużyną BIG, a głównym punktem dyskusji od wczesnych etapów meczu była bitwa między toplanerami. Gwiazda mistrzostw świata T1, Choi "Zeus" Woo-je, musiał odnaleźć się w zaskakująco trudnym pojedynku z weteranem LEC Tamásem "Vizicsacsi" Kissem, który w przeszłości został wyeliminowany z Mistrzostw Świata właśnie przez T1 i szukał okazji do rewanżu.

Pierwsza bitwa nadeszła, gdy BIG próbowało zaskoczyć Zeusa gankiem. Niemiecki zespół zdołał niemal wyeliminować rywala, jednak wówczas przybyło wsparcie z T1 i w jakiś sposób to koreańskiej drużynie udało się zdobyć pierwszą krew. To ustawiło rozgrywkę na kilka następnych minut, gdy w starciach toplanerów to zwykle Zeus zdobywał przewagę, choć wciąż z bardzo małymi marginesami.

W pewnym momencie jednak, mając resztki punktów zdrowia, Vizicsacsi wykorzystał wieżę do wykonania niesamowitego zagrania, pomimo niekorzystnej sytuacji, będąc w stanie odwrócić losy walki w niesamowicie efektowny sposób. Oto właśnie dlaczego Vizicsacsi jest uważany za jednego z najlepszych top lanerów w Europie. Zobaczcie sami!

02 Faker wybiera Azira

Ponieważ format Red Bull League of Its Own zabraniał T1 wybierania jakichkolwiek bohaterów, którzy pojawili się już na Summoner's Rift w trakcie trwania turnieju, spodziewaliśmy się, że zobaczymy kilka nietypowych picków. Jednak Lee "Faker" Sang-hyeok zdecydował, że chce wygrać i grać bohaterami, w posiadaniu których czuje się najlepszy. Tak więc w drugiej grze przeciwko NNO Old wybrał Azira, championa, którym błyszczał już podczas Worldsów.

Faker showed why he is the GOAT © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Nikogo zatem nie zdziwiło, że po raz kolejny sprawił, że jeden z najtrudniejszych championów w grze wyglądał na niezwykle łatwego. I chociaż może nie wykonał tak wielu spektakularnych zagrań, jak na Mistrzostwach Świata, nadal udowodnił, dlaczego należy się go obawiać na tym bohaterze.

03 Najnowsza drużyna LEC pokazuje, na co ją stać

Karmine Corp dołączy do LEC po raz pierwszy w 2024 roku. I chociaż ten skład prawdopodobnie nie będzie tym, który zobaczymy, gdy po raz pierwszy wejdą na Summoner's Rift w najlepszej lidze Europy, to oczekuje się, że rdzeń zespołu pozostanie taki sam. Podczas Red Bull League Of Its Own KCorp pokazało, na co ich stać. Absolutnie zdominowali NNO w swoim pierwszym meczu, a następnie zmierzyli się z T1 w dalszej części dnia.

I choć nie pokonali mistrzów świata, to stoczyli zaciętą walkę, do 9. minuty będąc praktycznie na równi, a nawet mając przewagę w zabójstwach. Oczywiste było, że T1 jest silniejszą drużyną, szczególnie w środkowej fazie gry, ale jeżeli chodzi o sam chaos walk, to KCorp grał tak dobrze, jak można się było spodziewać.

04 Keria zdobywa 11 zabójstw na Caitlyn

Było jasne, że T1 są tutaj, aby dobrze się bawić w swoich meczach, ale mimo to nikt nie spodziewał się, że support zespołu, Ryu "Keria" Min-seok, zbierze aż 11(!) zabójstw przeciwko Karmine Corp.

Grając Caitlyn, Keria zdecydował, że będzie carry w tym meczu i pokazał, na co go stać, gdy może zadawać obrażenia. Keria zakończył grę z wynikiem 11/5/9 i jesteśmy pewni, że powiedział drużynie, że powinien robić to częściej, gdy schodzili ze sceny.

05 T1 wyciąga draft na światowym poziomie pomimo 35 banów dla bohaterów

T1 were in good spirits throughout the event © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Ponieważ T1 nie mógł wybrać żadnego bohatera, który pojawił się w którejkolwiek z ich poprzednich gier, oznaczało to, że zanim dotarli do czwartej gry przeciwko Team Heretics, 30 bohaterów użytych wcześniej było już zbanowanych. Heretycy za to nadal mieli jeszcze dodatkowe pięć banów do wykorzystania przeciwko nim. Ale pula bohaterów T1 jest tak duża, że wciąż udało im się wyciągnąć draft, który nikogo nie powinien zaszokować nawet na Mistrzostwach Świata.

Na dolnej alei zobaczyliśmy Xayah i Rakana, podczas gdy Faker zdecydował się na Akali, tak jak miało to miejsce w trzeciej grze finału Worldsów zaledwie kilka tygodni temu. Tylko na górnej stronie sprawy potoczyły się nieco nietypowo, z Wukongiem w dżungli i Lucianem na topie, ale nawet przy takich pickach nikt nie kwestionowałby takich wyborów T1 w normalnym drafcie!

06 G2 Esports zdominowało T1 we wczesnej fazie gry

Wiedzieliśmy, że G2 będzie prawdopodobnie największym wyzwaniem dla T1 w Red Bull League of Its Own, ale G2 posiadające przewagę dwóch zabójstw, a także znaczną przewagę w złocie po trzech minutach gry, nie było czymś, co wielu przewidywało. Choć nie było idealnie, solidna wczesna agresja nadała tempo i pokazała, że G2 jest tutaj, aby wygrać.

Kilka solidniejszych walk ze strony Europejczyków oznaczało, że w 10. minucie G2 miało osiem zabójstw do dwóch T1 i co najważniejsze 2 tysiące golda przewagi. Gdy G2 zaczęło poruszać się po mapie i przejmować kolejne cele, miało ogromną przewagę dzięki sukcesom w early.

07 G2 rozdrażniło mistrzów świata perfekcyjnymi walkami

G2 managed to take down the world champs © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Pojedynek, którego nie zobaczyliśmy na Mistrzostwach Świata, nie zawiódł, a G2 odniosło jedno z najbardziej imponujących zwycięstw, jakie widzieliśmy w League of Legends w tym roku. Po dominującej wczesnej fazie gry, Samurajowie zdołali wygrywać w zasadzie wszystko, co było jakąkolwiek pojedynczą walką w efekcie czego pokonali aktualnych mistrzów świata.

I choć pojawiły się krótkie przebłyski nadziei dla T1, w tym zdobycie Barona, to G2 szybko je eliminowało, niwecząc jakąkolwiek próbę odrabiania strat. Od momentu straty fioletowego wzmocnienia T1 wyglądało na wstrząśnięte, popełniając kilka błędów, których trudno było się po nich spodziewać. G2 za to doskonale wykorzystało sytuację, aby wygrać i przywrócić Europie wiarygodność po trudnym roku.

