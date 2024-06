Red Bull Levels: Elden Ring prezentuje DLC Shadow of the Erdtree

Minęły dobre dwa lata, odkąd deweloper FromSoftware na zawsze zmienił gatunek gier soulslike wydając Elden Ring. Reszta jest już historią: gra sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy w ciągu roku. Z 324 nagrodami, to RPG akcji z otwartym światem jest tytułem z największą liczbą wyróżnień i plasuje się wśród 30 najwyżej ocenianych gier wszechczasów na Metascore.

Wraz z Bandai Namco i kilkoma znanymi twórcami treści, Red Bull Levels zapuścił się w niebezpieczne Krainy Cienia, aby po raz pierwszy przyjrzeć się Elden Ring: Shadow of the Erdtree w ekskluzywnej transmisji na żywo przed oficjalną premierą.

Obejrzyj całą transmisję na żywo poniżej:

01 Którzy streamerzy wzięli udział w Red Bull Levels?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree przenosi gracza do niebezpiecznej i mistycznej Krainy Cieni. Oczywiście Red Bull Levels potrzebowało odważnych wojowników, którzy nie baliby się podjąć tego wyzwania. Na szczęście kilka wielkich nazwisk odpowiedziało na wezwanie, aby postawić pierwsze kroki w nowym środowisku. Są to:

Przez około sześć godzin uczestnicy zachwycali się zróżnicowanym programem wydarzenia, które miało wiele do zaoferowania, od The Tarnished Trials Bingo Edition po kooperacyjne Boss Challenge. Najlepiej wypadli MissMikkaa i Elajjaz, którzy udowodnili, jak dobrze znają Elden Ring.

Późnym wieczorem streamerzy, prowadzeni przez gospodarza Giniro i Bertranda Mangina, producenta z Bandai Namco Europe, udali się do Shadow of the Erdtree, które producent przedstawił ekskluzywnym zwiastunem fabularnym, stworzonym specjalnie dla niecierpliwie oczekiwanego rozszerzenia. Następnie streamerzy mogli postawić stopę w nowym świecie Shadowlands i swobodnie eksplorować otwartą mapę. Bertrand pokazał również Divine Beast Dancing Liona, jednego z nowych bossów, których można spodziewać się w DLC i który stanowił prawdziwe wyzwanie nawet dla producentów.

02 Oczekiwanie na głównych bossów

Walki z bossami w Elden Ring stanowią zazwyczaj nie lada wyzwanie. A wszystko wskazuje na to, że Shadow of the Erdtree jeszcze podniesie poziom trudności, z Divine Beast Dancing Lionem i Twinned Knight Relanna jako pierwszymi dwoma bossami, których napotkasz. Pierwszy z nich rezyduje w zamku Belurat i jest czymś w rodzaju nieumarłego lwa w zbroi. Który potrafi latać...

Zobacz, jak Mangin walczy z jednym z nowych bossów z DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree poniżej:

Podekscytowani intensywną bitwą uczestnicy wyruszyli na eksplorację jaskiń i spotkali Curseblade Labirinth, kolejnego nowego bossa, który rzucił wyzwanie nie tylko EliasowiN97, ale także doświadczonym profesjonalistom, takim jak Elajjaz i MissMikkaa. Jako pierwszy pokonał go jednak NoWay4u_Sir, komentując wszystko słowami: "Udało mi się go ogłuszyć lekkim atakiem nowej broni. Potem myślę, że miałem po prostu ogromne szczęście".

Tymczasem Twinned Knight Relanna rezyduje w Zamku Estis, a jeśli myślałeś, że Dancing Lion jest trudny, cóż, jeszcze nic nie widziałeś. Dwie rzeczy, na które trzeba uważać: magiczne strzały i potężne magiczne miecze.

03 PvP FTW

Podobnie jak inne wcześniejsze gry z serii Dark Souls, Shadow of the Erdtree wyróżnia się rozgrywką PvP. Tak jak w poprzednich grach, możesz ustawić znak wezwania, aby grać competetive lub bezlitośnie najechać niczego niepodejrzewających graczy. I tak, tradycyjne pojedynki 1 na 1 mogą odbywać się niemal w dowolnym miejscu w otwartym świecie.

04 Mnóstwo sekretnych obszarów

Nie byłoby Elden Ring bez wielu sekretnych obszarów do zbadania. Chcesz poszperać w jaskiniach pełnych skarbów i wrogów? Nie ma sprawy. Chcesz walczyć z gigantycznym golemem w labiryntowej jaskini? Nic więcej nie mów. Chcesz wrócić na kolejne trujące bagna? Cóż, przykro mi, ale i tak będziesz musiał przez nie przejść. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą mapą:

05 Jak rozpocząć DLC Elden Ring?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree rozpoczyna się w grze głównej, która jest wymagana była móc uruchomić rozszerzenie. Nie możesz po prostu wskoczyć do Shadow of the Erdtree. Zamiast tego musisz najpierw upewnić się, że osiągnąłeś pewne kamienie milowe w podstawie, w tym pokonałeś bossa zamku Redmane, Radahna. Oczywiście, Radahn ma być "opcjonalnym" bossem, ale zapewnia ci on Great Run, otwierając Nokron, Eternal City i questy Ranni - z których wszystkie mogą być przydatne...

Mogh szybko powoduje utratę krwi © From Software

Kolejny opcjonalny boss, Mohg Lord of Blood, musi zginąć, jeśli chcesz odkrywać nowe DLC. Powodem jest to, że miejsce walki z nim jest lokalizacją wejścia do Krainy Cienia. A dość trudno jest przejść przez drzwi, gdy na drodze stoi wielki, potężny demon...

Kurolily pokazuje Sabaku swoje umiejętności © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Droga do dodatku rozpoczyna się w Kokonie Miquella. Jeśli nic Ci to nie mówi - znajdziesz go na arenie, na której odbywa się walka z Moghem. To również wiele mówi o poziomie trudności, ponieważ Mogh jest prawdopodobnie najtrudniejszym bossem w podstawie. To tutaj Miquella wyciąga rękę z kokonu. Do tej pory nie byłeś w stanie wejść z nim w interakcję. Od teraz będzie on jednak służył jako portal do świata dodatku.

06 Historia, która miała być częścią Elden Ring

Shadow of the Erdtree to nie jest pierwsze lepsze DLC. Nie jest to też dodatkowa atrakcja. Plotka głosi, że w połowie prac nad Elden Ring zespół zdał sobie sprawę, że część historii nie będzie pasować i zaczął planować rozszerzenie, którym później będzie można usatysfakcjonować graczy.

Oznacza to, że jest to niezwykle istotna część mitologii Elden Ring, która poprawi twoje wrażenia z gry podstawowej i odwrotnie. Kaniony, zamki, pola, cmentarze, potężne olbrzymy, ptaki zombie - wszystko to jest gotowe, by uczynić najlepszą grę wszech czasów jeszcze lepszą.

Przed premierą nowego dodatku DLC ELDEN RING Shadow of the Erdtree obejrzyj epicką opowieść autorstwa VaatiVidya z Red Bull Levels:

07 Jak trudne będzie DLC?

Według wstępnych doniesień przedpremierowych, zalecany poziom postaci do gry w Shadow of the Erdtree wynosi od 130 do 150. Oznacza to, że dodatek skierowany jest do osób, które ukończyły już Elden Ring lub przynajmniej grały w niego przez długi czas.

Shadow of the Erdtree to rozszerzenie do gry końcowej i musi być trudne. Ale oczywiście odpowiedni poziom to tylko połowa sukcesu. Aby przetrwać w Krainie Cieni, należy również odpowiednio ulepszyć i dostosować swój build i wyposażenie.

Rozszerzenie oferuje ogromną ilość nowej zawartości © Bandai Namco

08 Jak rozległy jest świat Shadow of the Erdtree?

Shadow of the Erdtree nie będzie małym rozszerzeniem, które można przejść w zaledwie trzy lub cztery godziny. Zostało już ujawnione, przez PlayStation Game Size's X-Account, że wersja na PlayStation będzie miała aż 16 gigabajtów do pobrania.

Twórca serii, Hidetaka Miyazaki, ujawnił już w wywiadach, że mapa nowego obszaru (Shadowland) będzie mniej więcej tej samej wielkości co Limgrave z głównej gry. Obszar ten składa się z dużych obszarów otwartego świata, mniejszych liniowych dungeonów i ogromnych legendarnych dungeonów. Rozszerzenie ma również wiele do zaoferowania pod względem zawartości, w tym:

10 nowych bossów

Cała gama nowych standardowych przeciwników

10 nowych typów broni

Zupełnie nowa mechanika progresji

Ekspert gier typu souls i speedrunner Iron Pineapple był już w stanie grać w dodatek przez około trzy godziny. Według jego szacunków, Shadow of the Erdtree będzie o połowę krótszy od głównej gry. Realistycznie rzecz biorąc, spodziewa się, że gra zajmie od 40 do 50 godzin.

Shadow of the Erdtree to rozszerzenie, które musi być trudne © Bandai Namco

09 Rozgrywka w Shadow of the Erdtree

Najważniejszą innowacją jest bez wątpienia unikalna mechanika progresji, którą wprowadza Elden Ring: Shadow of the Erdtree i która jest aktywna tylko w nowym obszarze DLC.

Za pokonanie bossów otrzymasz potężne wzmocnienia, które uczynią cię znacznie silniejszym, abyś mógł stawić czoła największym wyzwaniom w grze.

System ten przypomina nieco Przymierza z Dark Souls i jest dezaktywowany zaraz po powrocie z Krainy Cieni do normalnego świata Elden Ring.

Wzmocnienia dzielą się na Fragmenty Scadutree (zapewniają premie do ataku i obrony) oraz Błogosławieństwa Revered Spirit Ash (premie do ataku i obrony przywoływanych duchów). Oba wzmocnienia są wymieniane na materiały eksploatacyjne w Miejscach Łaski. Wzmocnienia, które zapewniają, pozostają stale aktywne - ale tylko w obszarach DLC.

Rozbudowane rozszerzenie wprowadza kilka nowych mechanik rozgrywki © Bandai Namco

Oczywiście 10 nowych klas broni również ma znaczący wpływ na rozgrywkę. Obejmują one włócznię z tarczą i możliwość pokonywania wszelkiego rodzaju wrogów gołymi rękami używając do tego sztuk walki.

10 Czym jest Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree to pierwsze (i jedyne) duże rozszerzenie do uznanego hitu RPG. Dodatek zawiera zupełnie nową historię, w której gracz, prowadzony przez Miquellę, zostaje przeniesiony do Krain Cienia - miejsca ukrytego przez Earthtree, w którym po raz pierwszy pojawiła się Marika.

Shadow of the Erdtree zabierze cię do nowego obszaru gry końcowej © Bandai Namco

Kiedy premiera?

Shadow of the Erdtree ukaże się 21 czerwca na wszystkich platformach, na których dostępna jest główna gra (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One),