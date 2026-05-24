Po linie pomiędzy najwyższymi budynkami w Polsce - na żywo!

Estoński slackliner Jaan Roose spróbuje jako pierwszy w historii przejść po taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower – dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. W projekcie Red Bull Linia Czasu będzie miał do pokonania około 500 metrów po elastycznej taśmie zawieszonej na wysokości ok. 180 metrów nad centrum Warszawy. Wyczyn zostanie pokazany na żywo – widzowie zobaczą każdy krok Jaana nad Warszawą w telewizji i w internecie.
Red Bull Linia Czasu w pigułce
01
Transmisja live w TV i internecie
Przejście Red Bull Linia Czasu będzie można śledzić na żywo:
- Data: 31 maja
- Godzina: zostanie podana bliżej wydarzenia
- Gdzie oglądać: Red Bull na Facebooku, TVN24, kanał Przeglądu Sportowego na YouTube
- W transmisji pojawią się goście i eksperci, którzy będą tłumaczyć widzom, co dzieje się na taśmie
Dlaczego to przejście jest wyjątkowe?
Red Bull Linia Czasu to wydarzenie, jakiego w Polsce jeszcze nie było:
- Taśma połączy dwa najwyższe budynki w kraju – historyczny PKiN i ultranowoczesne Varso Tower.
- Jaan będzie szedł wysoko, ponad ścisłym centrum Warszawy – nad ruchem ulicznym, tramwajami i spacerowiczami.
- W przejściu na dystansie 500 metrów na wysokości ok. 180 metrów po wąskiej, niespełna dwucentymetrowej taśmie, Jaana czeka kilkadziesiąt minut ciągłej koncentracji oraz mierzenie się z wiatrem i zmęczeniem mięśni.
- To nie jest klasyczne „bicie rekordu”. To mocny wyczyn sportowy, który zapadnie w pamięci widzom na całym świecie, a rozpięcie taśmy między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce jest symbolicznym pomostem między „starym” a „nowym”.
02
Kim jest Jaan Roose?
Sportowiec Red Bulla, Jaan Roose to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego slackline’u. Urodził się w 1992 roku w Estonii, dorastał na wsi, w otoczeniu przyrody – sam o sobie mówi, że jest „człowiekiem z lasu”. Zanim odkrył slackline w wieku 18 lat, trenował parkour, który świetnie rozwinął jego równowagę. Dowiedz się więcej o Jaanie w dedykowanym artykule i zobacz film o nim i jego pasji.
Najważniejsze info o Jaanie
Trzykrotny mistrz świata w slackline
Trzykrotny mistrz świata w slackline
Pierwszy i jak dotąd jedyny zawodnik, który wykonał na taśmie podwójnego backflipa – trik trenował ok. 6 lat
Pierwszy i jak dotąd jedyny zawodnik, który wykonał na taśmie podwójnego backflipa – trik trenował ok. 6 lat
Przeszedł po taśmie przez cieśninę Bosfor z Azji do Europy
Przeszedł po taśmie przez cieśninę Bosfor z Azji do Europy
Jaan nie goni za rekordami Guinnessa – interesują go unikalne projekty, które przesuwają granice tego, co można zrobić na taśmie. Red Bull Linia Czasu jest kolejną taką próbą.
03
PKiN i Varso Tower – dlaczego "linia czasu"?
Trasa ma wymiar symboliczny. Pałac Kultury i Nauki to powojenny symbol Warszawy, przez lata najwyższy budynek w Polsce i najwyższy zabytek w kraju. To tutaj, na tarasie pod Zegarem Milenijnym, Jaan postawi pierwszy krok. Zegar, uruchomiony na przełomie 2000/2001 roku, będzie odmierzał czas jego przejścia. Z kolei Varso Tower to szklany wieżowiec o wysokości 310 metrów - najwyższy budynek Unii Europejskiej. Dominuje nad ścianą nowoczesnych wieżowców w centrum Warszawy i staje się metą tego przejścia. Taśma dosłownie staje się linią czasu: łączy dwie epoki miasta, dwa style architektury i dwa sposoby myślenia o polskiej stolicy.
04
Spacer po taśmie nad miastem - po co właściwie on to robi?
Highline, który chce pokonać Jaan, to po prostu wąska, elastyczna taśma, a nie stalowa lina cyrkowa. Taśma ugina się pod jego ciężarem, pracuje na wietrze i wymaga stałego balansowania całym ciałem – bez tyczki, do widoku której przez dekady przyzwyczajali widzów linoskoczkowie. Choć przejście jest w pełni zabezpieczone (uprząż, lonża, osobna lina asekuracyjna), wciąż jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań w tej dyscyplinie. Upadek do asekuracji to część sportu, ale powrót na taśmę z wysokości setek metrów wymaga ogromnej siły i spokoju.
Dla Jaana stawką nie jest wpis do księgi rekordów, ale samo zmierzenie się z wyzwaniem: sprawdzenie, czy potrafi przejść nad centrum europejskiej stolicy, łącząc dwa ikoniczne budynki za jednym razem. Dla widzów, to okazja, by zobaczyć to na żywo.