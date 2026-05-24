Jaan Roose, Rotterdam 2022
Po linie pomiędzy najwyższymi budynkami w Polsce - na żywo!

Red Bull Linia Czasu z Jaanem Roose nad Warszawą w niedzielę, 31 maja. Sprawdź wszystko, co musisz wiedzieć o przejściu na linie w stolicy Polski.
Autor: Krystian Walczak
Autor: Krystian Walczak

Jaan Roose

Znany z nerwów ze stali, estoński slackliner Jaan Roose jest trzykrotnym mistrzem świata i posiadaczem wielu rekordów świata.

W tym artykule

  1. 1
    Transmisja live w TV i internecie
  2. 2
    Kim jest Jaan Roose?
  3. 3
    PKiN i Varso Tower – dlaczego "linia czasu"?
  4. 4
    Spacer po taśmie nad miastem - po co właściwie on to robi?
Estoński slackliner Jaan Roose spróbuje jako pierwszy w historii przejść po taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower – dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. W projekcie Red Bull Linia Czasu będzie miał do pokonania około 500 metrów po elastycznej taśmie zawieszonej na wysokości ok. 180 metrów nad centrum Warszawy. Wyczyn zostanie pokazany na żywo – widzowie zobaczą każdy krok Jaana nad Warszawą w telewizji i w internecie.
Red Bull Linia Czasu w pigułce

Zawodnik

Jaan Roose (Estonia), 34 lata

Dyscyplina

Slackline / highline

1/8
01

Transmisja live w TV i internecie

Przejście Red Bull Linia Czasu będzie można śledzić na żywo:

Dlaczego to przejście jest wyjątkowe?

Red Bull Linia Czasu to wydarzenie, jakiego w Polsce jeszcze nie było:
  • Taśma połączy dwa najwyższe budynki w kraju – historyczny PKiN i ultranowoczesne Varso Tower.
  • Jaan będzie szedł wysoko, ponad ścisłym centrum Warszawy – nad ruchem ulicznym, tramwajami i spacerowiczami.
  • W przejściu na dystansie 500 metrów na wysokości ok. 180 metrów po wąskiej, niespełna dwucentymetrowej taśmie, Jaana czeka kilkadziesiąt minut ciągłej koncentracji oraz mierzenie się z wiatrem i zmęczeniem mięśni.
  • To nie jest klasyczne „bicie rekordu”. To mocny wyczyn sportowy, który zapadnie w pamięci widzom na całym świecie, a rozpięcie taśmy między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce jest symbolicznym pomostem między „starym” a „nowym”.
02

Kim jest Jaan Roose?

Sportowiec Red Bulla, Jaan Roose to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego slackline’u. Urodził się w 1992 roku w Estonii, dorastał na wsi, w otoczeniu przyrody – sam o sobie mówi, że jest „człowiekiem z lasu”. Zanim odkrył slackline w wieku 18 lat, trenował parkour, który świetnie rozwinął jego równowagę. Dowiedz się więcej o Jaanie w dedykowanym artykule i zobacz film o nim i jego pasji.

Najważniejsze info o Jaanie

Trzykrotny mistrz świata w slackline

Pierwszy i jak dotąd jedyny zawodnik, który wykonał na taśmie podwójnego backflipa – trik trenował ok. 6 lat

Przeszedł po taśmie przez cieśninę Bosfor z Azji do Europy

1/6
Jaan nie goni za rekordami Guinnessa – interesują go unikalne projekty, które przesuwają granice tego, co można zrobić na taśmie. Red Bull Linia Czasu jest kolejną taką próbą.

03

PKiN i Varso Tower – dlaczego "linia czasu"?

Trasa ma wymiar symboliczny. Pałac Kultury i Nauki to powojenny symbol Warszawy, przez lata najwyższy budynek w Polsce i najwyższy zabytek w kraju. To tutaj, na tarasie pod Zegarem Milenijnym, Jaan postawi pierwszy krok. Zegar, uruchomiony na przełomie 2000/2001 roku, będzie odmierzał czas jego przejścia. Z kolei Varso Tower to szklany wieżowiec o wysokości 310 metrów - najwyższy budynek Unii Europejskiej. Dominuje nad ścianą nowoczesnych wieżowców w centrum Warszawy i staje się metą tego przejścia. Taśma dosłownie staje się linią czasu: łączy dwie epoki miasta, dwa style architektury i dwa sposoby myślenia o polskiej stolicy.
04

Spacer po taśmie nad miastem - po co właściwie on to robi?

Highline, który chce pokonać Jaan, to po prostu wąska, elastyczna taśma, a nie stalowa lina cyrkowa. Taśma ugina się pod jego ciężarem, pracuje na wietrze i wymaga stałego balansowania całym ciałem – bez tyczki, do widoku której przez dekady przyzwyczajali widzów linoskoczkowie. Choć przejście jest w pełni zabezpieczone (uprząż, lonża, osobna lina asekuracyjna), wciąż jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań w tej dyscyplinie. Upadek do asekuracji to część sportu, ale powrót na taśmę z wysokości setek metrów wymaga ogromnej siły i spokoju.
Dla Jaana stawką nie jest wpis do księgi rekordów, ale samo zmierzenie się z wyzwaniem: sprawdzenie, czy potrafi przejść nad centrum europejskiej stolicy, łącząc dwa ikoniczne budynki za jednym razem. Dla widzów, to okazja, by zobaczyć to na żywo.

