Zobacz, jak b-boye Menno i Stripes wygrywają Red Bull Lords Of The Floor

Głównym założeniem tego wydarzenia są pojedynki w parach.

, na takich samych zasadach wróciła ona ponad dwie dekady później w kolejnym wydaniu. „Przed Lords of the Floor musieliśmy zbierać i wymieniać się kasetami VHS z nagranymi z telewizora teledyskami albo bitwami b-boyów, a kiedy pierwsza edycja LOTF została profesjonalnie wydana na DVD, to zmieniło wszystko. Kiedy zobaczyli to tancerze na całym świecie – oszaleli” – wspomina początki fenomenu Lords of the Floor B-Boy El Niño. Ten sam, który LOTF wygrywał jako… 11-latek. Dwadzieścia trzy lata po pamiętnej pierwszej edycji, El Niño wrócił z innymi żywymi legendami breakingu oraz z ekscytującymi, młodymi twarzami tego tańca na Red Bull Lords Of The Floor w nowym wydaniu.