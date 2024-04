Oglądaj legendarną bitwę Red Bull Lords Of The Floor w nowym wydaniu

Był rok 2001. Wtedy odbyła się pierwsza taka impreza. Sponsorowane przez Red Bulla dwudniowe wydarzenie było pomysłem Boba „The Balance’a” Foxhovena z ekipy Circle of Fire z Seattle. T tej samej, która reprezentowała Stany Zjednoczone podczas Battle Of The Year w 2000 roku. I szybko rozniosło się na cały świat. „Przed Lords of the Floor musieliśmy zbierać i wymieniać się kasetami VHS z nagranymi z telewizora teledyskami albo bitwami b-boyów, a kiedy pierwsza edycja LOTF została profesjonalnie wydana na DVD, to zmieniło wszystko. Kiedy zobaczyli to tancerze na całym świecie – oszaleli” –

. W pamiętnym debiucie przed ponad dwudziestoma laty zatańczyli reprezentanci m.in. ekip Skill Methodz, Rhythm Bugs, Massive Monkees, Boogie Brats, Circle of Fire, Style Elements, Ground Zero i HaviKoro. A kto pojawi się na Red Bull Lords Of The Floor w 2024 roku?