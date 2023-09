Jakiego sztormu potrzeba, aby rozegrać Red Bull Megaloop?

Red Bull Megaloop Jest sztorm, są megaloopy! To trzeba zobaczyć!

to jedne z najbardziej szalonych zawodów kitesurfingowych na świecie, podczas których najlepsi zawodnicy z całego świata w sztormowych warunkach skaczą tak wysoko i wykonują tak ekstremalne triki, jak to tylko możliwe w sztormowych warunkach. Zawody odbywają się tylko w "najgorszych" warunkach. O to właśnie chodzi. Dopiero gdy pojawia się konkretny sztorm wydawana jest zgoda na rozpoczęcie rywalizacji.

Zawody Red Bull Megaloop otrzymały zielone światło we wtorek, 19 października.

Głównym wymogiem do rozegrania zawodów są wystarczająco silny wiatr i odpowiedni kierunek, z którego wieje. Gdy te wymagania zostaną spełnione, uruchamia się ogromna machina. Zanim można wyciągnąć popcorn i zasiąść do

Kilka lat temu do Red Bull Megaloop wymagano wiatru o prędkości 30 węzłów. Wraz z rozwojem tego sportu, prędkość wzrosła z 30 do 40 węzłów, a podczas nadchodzących zawodów wiatr musi osiągać 50 węzłów. Red Bull Megaloop jest i zawsze będzie ekstremalnym wydarzeniem, które nieustannie się rozwija.

Kilka lat temu do Red Bull Megaloop wymagano wiatru o prędkości 30 węzłów. Wraz z rozwojem tego sportu, prędkość wzrosła z 30 do 40 węzłów, a podczas nadchodzących zawodów wiatr musi osiągać 50 węzłów. Red Bull Megaloop jest i zawsze będzie ekstremalnym wydarzeniem, które nieustannie się rozwija.

Kilka lat temu do Red Bull Megaloop wymagano wiatru o prędkości 30 węzłów. Wraz z rozwojem tego sportu, prędkość wzrosła z 30 do 40 węzłów, a podczas nadchodzących zawodów wiatr musi osiągać 50 węzłów. Red Bull Megaloop jest i zawsze będzie ekstremalnym wydarzeniem, które nieustannie się rozwija.

Oprócz siły wiatru ważny jest również jego kierunek; powinien być skośny lub równoległy do wybrzeża - najlepiej południowy lub południowo-zachodni. Gdyby wiatr wiał w kierunku brzegu, istniałoby ryzyko, że zawodnik skaczący blisko plaży wyląduje w barze na promenadzie.

Oprócz siły wiatru ważny jest również jego kierunek; powinien być skośny lub równoległy do wybrzeża - najlepiej południowy lub południowo-zachodni. Gdyby wiatr wiał w kierunku brzegu, istniałoby ryzyko, że zawodnik skaczący blisko plaży wyląduje w barze na promenadzie.

Oprócz siły wiatru ważny jest również jego kierunek; powinien być skośny lub równoległy do wybrzeża - najlepiej południowy lub południowo-zachodni. Gdyby wiatr wiał w kierunku brzegu, istniałoby ryzyko, że zawodnik skaczący blisko plaży wyląduje w barze na promenadzie.

Prognozy pogody są monitorowane przede wszystkim przez Nancy Wesselsz z The Spot Events, która pracuje przy organizacji Red Bull Megaloop. Jako że sama jest doświadczoną żeglarką i od lat działa na plaży w Zandvoort, wie jak nikt inny, jak czytać prognozy.

Prognozy pogody są monitorowane przede wszystkim przez Nancy Wesselsz z The Spot Events, która pracuje przy organizacji Red Bull Megaloop. Jako że sama jest doświadczoną żeglarką i od lat działa na plaży w Zandvoort, wie jak nikt inny, jak czytać prognozy.

Prognozy pogody są monitorowane przede wszystkim przez Nancy Wesselsz z The Spot Events, która pracuje przy organizacji Red Bull Megaloop. Jako że sama jest doświadczoną żeglarką i od lat działa na plaży w Zandvoort, wie jak nikt inny, jak czytać prognozy.

W oczekiwaniu na sztorm zwraca również uwagę na stabilność wiatru. "Szukamy frontu, w którym wiatr pozostanie stabilny przez około trzy dni. Nie chcesz, aby rano wiał z prędkością 40 węzłów, ale po południu osłabł do 20" - wyjaśnia Nancy. Kiedy wydaje jej się, że odkryła właściwe okno pogodowe, konsultuje się między innymi z Tobiasem van Tellingenem z Surfweer.nl i KNMI.

W oczekiwaniu na sztorm zwraca również uwagę na stabilność wiatru. "Szukamy frontu, w którym wiatr pozostanie stabilny przez około trzy dni. Nie chcesz, aby rano wiał z prędkością 40 węzłów, ale po południu osłabł do 20" - wyjaśnia Nancy. Kiedy wydaje jej się, że odkryła właściwe okno pogodowe, konsultuje się między innymi z Tobiasem van Tellingenem z Surfweer.nl i KNMI.

W oczekiwaniu na sztorm zwraca również uwagę na stabilność wiatru. "Szukamy frontu, w którym wiatr pozostanie stabilny przez około trzy dni. Nie chcesz, aby rano wiał z prędkością 40 węzłów, ale po południu osłabł do 20" - wyjaśnia Nancy. Kiedy wydaje jej się, że odkryła właściwe okno pogodowe, konsultuje się między innymi z Tobiasem van Tellingenem z Surfweer.nl i KNMI.

Gdy wszyscy zgadzają się, że prognoza jest obiecująca, wydarzenie przechodzi w stan gotowości. Wtedy trzeba przygotować zespoły filmowców, techników, realizacji na żywo, cała wieża sędziowska, zespół bezpieczeństwa, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie skuterów wodnych i łodzi ratowniczych. Kluczowe jest również to, że wszyscy uczestnicy muszą mieć wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do Holandii.

Gdy wszyscy zgadzają się, że prognoza jest obiecująca, wydarzenie przechodzi w stan gotowości. Wtedy trzeba przygotować zespoły filmowców, techników, realizacji na żywo, cała wieża sędziowska, zespół bezpieczeństwa, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie skuterów wodnych i łodzi ratowniczych. Kluczowe jest również to, że wszyscy uczestnicy muszą mieć wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do Holandii.

Gdy wszyscy zgadzają się, że prognoza jest obiecująca, wydarzenie przechodzi w stan gotowości. Wtedy trzeba przygotować zespoły filmowców, techników, realizacji na żywo, cała wieża sędziowska, zespół bezpieczeństwa, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie skuterów wodnych i łodzi ratowniczych. Kluczowe jest również to, że wszyscy uczestnicy muszą mieć wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do Holandii.