Po

i

przyszedł czas na

. Na naturalnym gapie przy Pawilonie na

Nowej Gazowni

odbył się ostatni z tegorocznych przystanków zawodów

. Uczestnicy walczyli o nagrody warte ponad 20 tysięcy złotych od

Samsung Galaxy

,

Garmin

i

New Balance Numeric

. Szczególnie cieszy nas fakt, że poza lokalnymi skejtami, przybyły również osoby, które już od ubiegłego roku jeżdżą na przystanki w różnych częściach kraju. Jedną z nich jest Double Kriss, czyli

Krzysiek Kozłowski

, który jak sama ksywa wskazuje jest specjalistą od podwójnych flipów. Po sobotnich zawodach w Poznaniu musimy stwierdzić, że pora na zmianę ksywki. Od teraz powinna ona brzmieć "Triple Kriss"! Krzysiek zrobił przez gap triple backside kickflipa (koniecznie sprawdźcie w relacji video). Zgarnął za to drugie miejsce na podium, a imprezę podsumował słowami "Przystanek w Poznaniu zaskoczył mnie dobrą frekwencją i trikami. Gap standardowo dla mnie za krótki - mam nadzieję, że na kolejnych edycjach doczekam się dwumetrowego tak, żeby nawet kickflip wyglądał tam dobrze. Wiadomo, że jak są one krótsze to poleci więcej trików. Niemniej jednak cała edycja Red Bull Mind The Gap na duży plus".