Red Bull Mind The Gap 2022 w Warszawie okiem Forum Deskorolkowego

Red Bull Mind The Gap

, który podzielił się z nami swoim tekstem. Zapraszamy do sprawdzenia:

czyli impreza która odbyła się w różnych zakamarka świata wróciła do Polski! Zawody odbywają się na zasadzie „best tricku", czyli nie liczy się ilość wykonanych trików, tylko jeden najlepszy wykonany przez danego zawodnika lub zawodniczkę. Motywem przewodnim do robienia trików, jest tytułowy

Red Bull Mind The Gap

, który zdobył podium na każdym z przystanków Red Bull Mind The Gap. Skejci z całej Warszawy i całej Polski pokazali w tym roku naprawdę wysoki poziom trików. Przez całe wydarzenie można było zobaczyć na spokojnie kilkanaście porządnych numerów przez tytułowy gap, jednak co zostało docenione przez grono sędziowskie?

Zacznijmy od tego jak ułożyło się to wśród zawodniczek, które gościły na wydarzeniu. Pojawiły się

Zacznijmy od tego jak ułożyło się to wśród zawodniczek, które gościły na wydarzeniu. Pojawiły się Zuza Bone i Agata Halikowska , które zajęły w tej kolejności pierwsze i drugie miejsce.

Zuza popisała się bardzo stylowym heelflipem, wręcz można by powiedzieć, że podręcznikowym.

Zuza Bone - zwyciężczyni Red Bull Mind The Gap 2022 w Warszawie

za 360 flipa pod gap (ale również za hard lip revert pod górę, to również by zasługiwało na pierwsze miejsce).

W przypadku zawodników dosyć szybko wyklarował się lider, który wyciągał sztuczki jak z rękawa, do tego idąc całkowicie pod prąd! Zwycięski trik został zrobiony pod górę przeszkody - wielki szacunek dla

za jeden ze swoich popisowych trików, czyli nollie inward heelflipa. Super sztuczka, wykonana na totalnej stylówce.

Podium zamknął Maciek Klimczuk za jeden ze swoich popisowych trików, czyli nollie inward heelflipa. Super sztuczka, wykonana na totalnej stylówce.

