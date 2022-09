Odliczamy dni do Red Bull Mind The Gap w Warszawie

Miło mi potwierdzić, że kolejny raz zostałem zaproszony do współpracy przy imprezie

. Bogatszy w doznania z poprzedniego roku, bez chwili zastanowienia zgodziłem się ponownie brać w tym udział. Moje wrażenia z imprezy zeszłorocznej są mega pozytywne. Odbywała się ona na ulicy, co jest genezą deskorolki w moim mniemaniu. Co prawda spot, na którym rozgrywa się best trick był częściowo zaaranżowany przez konstruktorów, ale było dopełnienie prawdziwego miejsca wykonane w streetowy sposób. To pomogło w wykonaniu większej ilości trików i totalnie nie posuło wrażeń ulicznej deskorolki. Na imprezie panował mega fajny klimat, dużo skejtów na totalnym luzie powoli rozkręcało się na przeszkodzie, by zrobić lepszy i lepszy trik. Forma best trick nakręcała wszystkich do próbowania coraz to trudniejszych numerów. Zasada domino, ktoś zrobi coś dobrego, to ja może jednak spróbuję trudniejsze, a jeśli faktycznie ten trudniejszy trik wyjdzie, z pewnością zostanie odnotowany przez nas, czyli sędziów. To powodowało u kolejnej osoby głód kolejnego trudniejszego triku. Wszystko to dla własnej satysfakcji, zabawy no i oczywiście końcowej nagrody. Jeśli kolejna impreza będzie taka, jak rok temu, to obiecuję bardzo dobrą zabawę. Oby tylko dopisała nam pogoda.