Drugie miejsce zajęła

, która przez gap zrobiła kickflipa. Zapytana po zawodach o wrażenia odparła: "W tym roku podczas zawodów Red Bull Mind The Gap pogoda do samego końca trzymała nas w niepewności, ale koniec końców wypogodziło się i zawody się odbyły. Gap był inny niż w poprzednich latach, trzeba było przelecieć nad schodami i wylądować na zbudowany podest, który odejmował gapowi wysokości, przez co sam spot był bardzo przyjemny. Atmosfera jak zawsze dobra. Zresztą….obejrzyjcie relację z zawodów i sami sprawdźcie". No właśnie - obejrzyjcie relację: