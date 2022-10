W kategorii dziewczyn najlepsza okazała się

Agata Halikowska

), która zrobiła kickflipa, a imprezę skomentowała słowami "Jak można było się spodziewać, organizatorzy po raz kolejny zrobili kawał dobrej roboty, gap prezentował się świetnie i idealnie wkomponowany w miejską przestrzeń. Był trochę mniejszy niż na poprzednim przystanku, ale dzięki temu padło wiele dobrych numerów. Nawet deszcz z nami współpracował, bo pojawił się tuż po rozdaniu nagród. Wydarzenie 10/10". Druga była

Weronika Choromańska

robiąca nad gapem heelflipa. Zapytana o wrażenia powiedziała "Red Bull Mind The Gap we Wrocławiu to coś, na co długo czekałam. Jestem z Wrocławia i kocham to miasto, dlatego zawsze chciałam, żeby działo się tam więcej rożnego rodzaju eventów. Zaskoczyła mnie frekwencja, ponieważ nie sądziłam, że będzie tyle osób startujących jak i widzów. Atmosfera była cudowna, dobra muzyka, fajny gap, dużo ludzi oraz miło spędzony czas na desce. Zawody były bardzo fajnie zorganizowane i mogę tylko powiedzieć, że czekam na więcej." Tuż za nią na podium stanęła

Diana Figiel

, która zrobiła frontside bonelessa.