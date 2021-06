Kuba Perzyna: Deskorolka, deskorolka i jeszcze raz deskorolka

Tak naprawdę nigdy nie było tak, że śledziłem newsy, ciekawostki czy filmy z jakiejś innej przyczyny, niż to, że po prostu mnie to interesowało. Ale rzeczywiście różnica między teraz, a wtedy, jest taka, że robiąc INFOmag (w tym portal), zajmowałem się wraz ze "Skrobanem" m.in. wrzucaniem newsów czy ciekawostek i byłem, można powiedzieć, zobowiązany do robienia tego. Jednak nigdy nie był to jakiś mus. Jak to się mówi - kochając swoją pracę, tak naprawdę się nie pracuje. Jedyna różnica w tej kwestii jest taka, że teraz odeszło mi „muszę”, a zostało „chcę”, co nie ukrywam jest akurat w tym wszystkim fajne, bo - mimo wszystko - nie ma ciśnienia czasu. Tak więc odpowiadając na pytanie, to śledzę rzeczy na bieżąco i z Polski, i z zagranicy. Jednak przyznać muszę, że w tym potoku newsów w obecnych czasach, niektóre rzeczy umykają, a przez to, że wszystkiego jest tak dużo (i też niestety bywa, że rzeczy są bardzo powierzchowne) trochę traci to wszystko na wartości, choć paradoksalnie, bo dobrej deskorolki i dobrych nowych produkcji jest bardzo dużo.

Tak naprawdę nigdy nie było tak, że śledziłem newsy, ciekawostki czy filmy z jakiejś innej przyczyny, niż to, że po prostu mnie to interesowało. Ale rzeczywiście różnica między teraz, a wtedy, jest taka, że robiąc INFOmag (w tym portal), zajmowałem się wraz ze "Skrobanem" m.in. wrzucaniem newsów czy ciekawostek i byłem, można powiedzieć, zobowiązany do robienia tego. Jednak nigdy nie był to jakiś mus. Jak to się mówi - kochając swoją pracę, tak naprawdę się nie pracuje. Jedyna różnica w tej kwestii jest taka, że teraz odeszło mi „muszę”, a zostało „chcę”, co nie ukrywam jest akurat w tym wszystkim fajne, bo - mimo wszystko - nie ma ciśnienia czasu. Tak więc odpowiadając na pytanie, to śledzę rzeczy na bieżąco i z Polski, i z zagranicy. Jednak przyznać muszę, że w tym potoku newsów w obecnych czasach, niektóre rzeczy umykają, a przez to, że wszystkiego jest tak dużo (i też niestety bywa, że rzeczy są bardzo powierzchowne) trochę traci to wszystko na wartości, choć paradoksalnie, bo dobrej deskorolki i dobrych nowych produkcji jest bardzo dużo.

Tak naprawdę nigdy nie było tak, że śledziłem newsy, ciekawostki czy filmy z jakiejś innej przyczyny, niż to, że po prostu mnie to interesowało. Ale rzeczywiście różnica między teraz, a wtedy, jest taka, że robiąc INFOmag (w tym portal), zajmowałem się wraz ze "Skrobanem" m.in. wrzucaniem newsów czy ciekawostek i byłem, można powiedzieć, zobowiązany do robienia tego. Jednak nigdy nie był to jakiś mus. Jak to się mówi - kochając swoją pracę, tak naprawdę się nie pracuje. Jedyna różnica w tej kwestii jest taka, że teraz odeszło mi „muszę”, a zostało „chcę”, co nie ukrywam jest akurat w tym wszystkim fajne, bo - mimo wszystko - nie ma ciśnienia czasu. Tak więc odpowiadając na pytanie, to śledzę rzeczy na bieżąco i z Polski, i z zagranicy. Jednak przyznać muszę, że w tym potoku newsów w obecnych czasach, niektóre rzeczy umykają, a przez to, że wszystkiego jest tak dużo (i też niestety bywa, że rzeczy są bardzo powierzchowne) trochę traci to wszystko na wartości, choć paradoksalnie, bo dobrej deskorolki i dobrych nowych produkcji jest bardzo dużo.