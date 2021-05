Red Bull Mind The Gap wreszcie w Polsce!

Co może być piękniejszego od faktu, że wiosna zagościła już na stałe, a przed nami całe lato? Zdecydowanie dobra deskorolkowa impreza w ulicznym stylu. Zapraszamy na Red Bull Mind The Gap , czyli zawody, w których trzeba wykazać się dużym skillem, bo do pokonania jest niespełna dwumetrowy gap.

Co może być piękniejszego od faktu, że wiosna zagościła już na stałe, a przed nami całe lato? Zdecydowanie dobra deskorolkowa impreza w ulicznym stylu. Zapraszamy na Red Bull Mind The Gap , czyli zawody, w których trzeba wykazać się dużym skillem, bo do pokonania jest niespełna dwumetrowy gap.