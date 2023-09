Red Bull MOBILE wraca w nowej odsłonie!

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y - wszystko to oczywiście, jak zwykle, znajdziesz w najnowszej ofercie od T-Mobile i Red Bull MOBILE. Ale tym razem, propozycja ma postać wygodnej, subskrypcyjnej oferty, w której znalazł się internet z dostępem do nowoczesnej technologii 5G, bez limitu danych i prędkości na pół roku - z pierwszym miesiącem zaledwie za złotówkę. A co później? Tylko 40 zł w każdym cyklu 30-dniowym (z rabatem 5 zł za zgody marketingowe). Z kolei po upływie 6 miesięcy z nielimitowanym pakietem danych, dostaniesz solidną paczkę 60 GB na 30 dni. Aktualnie to jedyna taka oferta na rynku!