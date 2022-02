Przygotuj się na miejskie ściganie w Ameryce Południowej!

Miejski downhill to prawdopodobnie jedna z najbardziej spektakularnych dyscyplin sportowych na świecie. Zawodnicy mkną po szalonych trasach poprowadzonych po dachach budynków, schodach i specjalnie przygotowanych drewnianych przeszkodach, z prędkością dochodzącą do 60 km/h. Na skoczniach latają na odległość kilkunastu metrów, przelatują nad całymi rzędami schodów i z olbrzymią pewnością wjeżdżają w najbardziej wąskie i kręte sekcje miejskiej dżungli.

Miejski downhill to prawdopodobnie jedna z najbardziej spektakularnych dyscyplin sportowych na świecie. Zawodnicy mkną po szalonych trasach poprowadzonych po dachach budynków, schodach i specjalnie przygotowanych drewnianych przeszkodach, z prędkością dochodzącą do 60 km/h. Na skoczniach latają na odległość kilkunastu metrów, przelatują nad całymi rzędami schodów i z olbrzymią pewnością wjeżdżają w najbardziej wąskie i kręte sekcje miejskiej dżungli.

Miejski downhill to prawdopodobnie jedna z najbardziej spektakularnych dyscyplin sportowych na świecie. Zawodnicy mkną po szalonych trasach poprowadzonych po dachach budynków, schodach i specjalnie przygotowanych drewnianych przeszkodach, z prędkością dochodzącą do 60 km/h. Na skoczniach latają na odległość kilkunastu metrów, przelatują nad całymi rzędami schodów i z olbrzymią pewnością wjeżdżają w najbardziej wąskie i kręte sekcje miejskiej dżungli.

Rowerowy Poradnik: Wszystko co musisz wiedzieć o … Jeśli kolarstwo grawitacyjne kojarzy się wam …