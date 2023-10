U progu mistrzostw świata. Jak wygląda selekcja Red Bull MotoGP Rookies Cup

Zacznijmy od tego, czym jest Red Bull MotoGP Rookies Cup. To seria, która ściga się podczas wybranych rund MotoGP i do której trafić można tylko na specjalne zaproszenie.

Zacznijmy od tego, czym jest Red Bull MotoGP Rookies Cup. To seria, która ściga się podczas wybranych rund MotoGP i do której trafić można tylko na specjalne zaproszenie.

Zacznijmy od tego, czym jest Red Bull MotoGP Rookies Cup. To seria, która ściga się podczas wybranych rund MotoGP i do której trafić można tylko na specjalne zaproszenie.

Z tej trzydziestki wybieranych jest kilkunastu, którzy następnie zastępują mniej więcej połowę etatowej stawki na kolejny sezon. Dla wielu zawodników dostanie się do pucharu to kwestia „być albo nie być” jeśli chodzi o ich dalszą karierę.

Z tej trzydziestki wybieranych jest kilkunastu, którzy następnie zastępują mniej więcej połowę etatowej stawki na kolejny sezon. Dla wielu zawodników dostanie się do pucharu to kwestia „być albo nie być” jeśli chodzi o ich dalszą karierę.

Z tej trzydziestki wybieranych jest kilkunastu, którzy następnie zastępują mniej więcej połowę etatowej stawki na kolejny sezon. Dla wielu zawodników dostanie się do pucharu to kwestia „być albo nie być” jeśli chodzi o ich dalszą karierę.