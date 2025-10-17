Sprawdź swoją celność, precyzję oraz pamięć i wygraj wyjazd do Nowego Jorku

Czujecie, że wasze gamingowe skillsy są ponadprzeciętne? To świetnie! Teraz macie okazję to sprawdzić na tle innych w Red Bull Own The Game Kaufland. By wziąć udział, wystarczy, że kupicie puszkę Red Bulla w sieci Kaufland i zachowacie paragon.
W ramach tego wyzwania przygotowaliśmy dla Was 3 proste mini-gierki, które sprawdzą waszą precyzję, pamięć oraz celność. Całość nie powinna zająć Wam więcej, niż kilka chwil, no chyba, że całkowicie rozwalicie system. W takim wypadku jednak już możecie zakreślać w kalendarzu datę 13-16 listopada.
To wówczas odbędzie się bowiem tegoroczna edycja Red Bull Home Ground. Tym razem najlepsze na świecie drużyny VALORANT spotkają się w Nowym Jorku, gdzie będą mogły sprawdzić się przed kolejnym sezonem. Wśród uczestników znajdziemy m.in. takie zespoły jak Fnatic, G2 Esports czy T1! Zdecydowanie będzie to dawka VALORANTA na najwyższym poziomie.
I to właśnie wyjazd na ten event (dla dwóch osób) jest główną nagrodą w naszym wyzwaniu. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć zmagania najlepszych graczy VALORANTA na świecie, a przy tym odwiedzić Stany Zjednoczone.
Jeżeli jednak nie uda Wam się zdobyć nagrody głównej - nic straconego! Przygotowaliśmy bowiem także 30 par markowych okularów gamingowych Red Bull SPECT Gaming Glasses.
Zainteresowani? Nie czekajcie zatem i sprawdźcie się już teraz!