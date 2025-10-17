Chasing Wins
Sprawdź swoją celność, precyzję oraz pamięć i wygraj wyjazd do Nowego Jorku

Trzy proste poziomy, sprawdzające trzy podstawowe umiejętności każdego gracza. A na końcu nagrody - w tym wyjazd na Red Bull Home Ground. Nie czekaj i sprawdź się Red Bull Own The Game z Kauflandem.
Autor: Bartłomiej Bukowski
Red Bull Home Ground

Zaznacz swoje kalendarze: Red Bull Home Ground powraca w 2025 roku, w dniach 13-16 listopada w Nowym Jorku, USA.

USANowy Jork, USA
Info o evencie
Czujecie, że wasze gamingowe skillsy są ponadprzeciętne? To świetnie! Teraz macie okazję to sprawdzić na tle innych w Red Bull Own The Game Kaufland. By wziąć udział, wystarczy, że kupicie puszkę Red Bulla w sieci Kaufland i zachowacie paragon.
W ramach tego wyzwania przygotowaliśmy dla Was 3 proste mini-gierki, które sprawdzą waszą precyzję, pamięć oraz celność. Całość nie powinna zająć Wam więcej, niż kilka chwil, no chyba, że całkowicie rozwalicie system. W takim wypadku jednak już możecie zakreślać w kalendarzu datę 13-16 listopada.
To wówczas odbędzie się bowiem tegoroczna edycja Red Bull Home Ground. Tym razem najlepsze na świecie drużyny VALORANT spotkają się w Nowym Jorku, gdzie będą mogły sprawdzić się przed kolejnym sezonem. Wśród uczestników znajdziemy m.in. takie zespoły jak Fnatic, G2 Esports czy T1! Zdecydowanie będzie to dawka VALORANTA na najwyższym poziomie.
Red Bull Home Ground Day 1 w Tokio, Japonia, 3 listopada 2023 r.

VALORANT podczas Red Bull Home Ground

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

I to właśnie wyjazd na ten event (dla dwóch osób) jest główną nagrodą w naszym wyzwaniu. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć zmagania najlepszych graczy VALORANTA na świecie, a przy tym odwiedzić Stany Zjednoczone.
Jeżeli jednak nie uda Wam się zdobyć nagrody głównej - nic straconego! Przygotowaliśmy bowiem także 30 par markowych okularów gamingowych Red Bull SPECT Gaming Glasses.
Zainteresowani? Nie czekajcie zatem i sprawdźcie się już teraz!

