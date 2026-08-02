Red Bull Padel Dash zadebiutował w Gdyni. Czas na kolejne przystanki

Pierwszy polski przystanek Red Bull Padel Dash już za nami. W Gdyni nowy, dynamiczny format padlowej rywalizacji od razu pokazał swój charakter: szybkie akcje, walka o każdy punkt i strategiczne użycie stopera sprawiły, że od początku do końca nie brakowało emocji.

Red Bull Padel Dash zadebiutował w Polsce w Gdyni, otwierając krajowe kwalifikacje do finału, który odbędzie się 20 września w Warszawie. Na kortach Interpadel zawodniczki i zawodnicy zmierzyli się w formule, w której liczy się nie tylko precyzja i zgranie, ale też tempo, refleks i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.

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To właśnie ten format sprawia, że Red Bull Padel Dash wyróżnia się na tle klasycznych turniejów. Każdy mecz trwa maksymalnie 7 minut lub do momentu zdobycia 16 punktów. Dodatkowym elementem jest charakterystyczny stoper ustawiony na środku hali — drużyna, która jako pierwsza osiągnie wymagany wynik i dopadnie do przycisku przed upływem czasu, zatrzymuje grę na wszystkich kortach i może odebrać rywalom szansę na poprawienie dorobku punktowego.

Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski

Gdynia rozpoczęła wyścig po finał

Pierwszy turniej kwalifikacyjny pokazał, że zawodnicy bardzo szybko odnaleźli się w zasadach Red Bull Padel Dash i od pierwszych piłek weszli na wysokie obroty. Gra była dynamiczna, ofensywna i podporządkowana jednemu celowi: zdobywać punkty jak najszybciej i nie pozwolić rozpędzić się rywalom.

W rywalizacji mężczyzn zwyciężyli Oskar Lewicki i Kacper Makowski , którzy zakończyli turniej z dorobkiem 201 punktów. Drugie miejsce zajęli Kuba Kaszuba i Wojciech Urbanowicz z wynikiem 186 punktów, a trzecie Cyprian Kotfis i Maciej Kamiński , którzy zdobyli 166 punktów.

Wśród kobiet najlepsze okazały się Małgorzata Orszulak i Monika Bui-Xuan, kończąc zmagania z wynikiem 179 punktów. Na drugim miejscu uplasowały się Maria Świderska i Ewelina Kaczmarczyk (173 punkty), a podium uzupełniły Agata Prorok i Alicja Koczocik (169 punktów).

Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski

Stoper w akcji w każdym meczu

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wydarzenia okazał się właśnie stoper — i to nie tylko jako ciekawostka regulaminowa. W Gdyni został użyty w każdym meczu, co oznacza, że żadna z rozgrywek nie trwała pełnych siedmiu minut.

To najlepiej pokazuje, jak szybko zawodnicy zrozumieli mechanikę tego formatu. Od początku stawiali na intensywną, ofensywną grę, walcząc nie tylko o kolejne punkty, ale też o możliwość zatrzymania rywali i przejęcia kontroli nad przebiegiem turnieju. W efekcie Red Bull Padel Dash już podczas pierwszego polskiego przystanku udowodnił, że jest formatem, w którym liczy się nie tylko umiejętność gry w padla, ale też taktyka, refleks i błyskawiczna reakcja.

Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski

Czym jest Red Bull Padel Dash?

Red Bull Padel Dash to nowy, pełen energii format rozgrywek w padla, w którym każdy punkt ma znaczenie, a amatorzy dostają szansę, by rywalizować na światowej scenie. Jeden stoper, 7 minut albo 16 punktów — wygrywa najszybsza i najbardziej zgrana drużyna. To amatorskie zawody dla graczy na poziomie średniozaawansowanym, rozgrywane w kategoriach kobiet i mężczyzn. Najlepsze pary z każdej kwalifikacji awansują do finału krajowego.

Nagrody dla zwycięzców kwalifikacji

Zwycięstwo w Gdyni to wygrana na wagę finału i… wagi dosłownie, ponieważ dla zwycięzców tegorocznych kwalifikacji firma Garmin przygotowała wyjątkowe nagrody w postaci inteligentnych wag Garmin Index™ S2. Oprócz pomiaru masy ciała urządzenie pozwala analizować skład ciała, w tym poziom tkanki tłuszczowej, procent wody w organizmie, masę mięśni i kości oraz BMI. Użytkownicy mogą również śledzić trend zmian masy ciała oraz stosunek masy ciała do mocy, co pomaga jeszcze lepiej monitorować postępy treningowe. Na kolorowym ekranie wyświetlane są także praktyczne informacje, takie jak prognoza pogody, a dzięki obsłudze nawet 16 użytkowników waga sprawdzi się zarówno dla indywidualnych sportowców, jak i dla całej rodziny. Wszystkie dane automatycznie synchronizują się z aplikacją Garmin Connect, tworząc pełniejszy obraz zdrowia i formy. Taka nagroda z pewnością będzie dodatkową motywacją do dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych sportowych wyzwań na miarę zwycięstwa w polskim finale, a potem reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Gdy chodzi o realizację sportowych celów, dokładne dane mają znaczenie.

Red Bull Padel Dash 2026 – Gdynia © Wojtek Figurski

Kolejne przystanki już przed nami

Po udanym debiucie w Gdyni Red Bull Padel Dash rusza dalej w Polskę. Przed zawodnikami jeszcze trzy turnieje kwalifikacyjne, w których będzie można wywalczyć awans do krajowego finału:

8 sierpnia – Bydgoszcz, Interpadel

15 sierpnia – Poznań, Interpadel

19 września – Warszawa, Sanpadel

Najlepsze pary kobiet i mężczyzn z każdego przystanku spotkają się ponownie podczas finału krajowego 20 września w Warszawie. Tam stawką będzie nie tylko zwycięstwo w Polsce, ale też możliwość reprezentowania kraju na finale światowym Red Bull Padel Dash.

Po mocnym otwarciu w Gdyni jedno jest pewne: jeśli kolejne turnieje będą wyglądały podobnie, walka o miejsce w krajowym finale zapowiada się naprawdę intensywnie.

Partnerzy Red Bull Padel Dash: Garmin , Immergas , Continental , Head , PadelNET.pl