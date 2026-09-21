„Nie było czasu na zawahanie”. To one będą reprezentować nas w Kolonii
Zacznijmy od samego początku. Jak długo trwa już wasza przygoda z padlem i co sprawiło, że zdecydowałyście się spróbować właśnie tej dyscypliny?
Myślę, że regularnie gram już od około dwóch lat. Wcześniej mój brat przez dłuższy czas grał w padla, ale wtedy jakoś nie mogłam się do niego przekonać. Dopiero kiedy sama zaczęłam grać i poznawać ludzi związanych z tą dyscypliną, padel naprawdę mnie wciągnął. Z czasem zaczęłam coraz regularniej chodzić na treningi i mecze i tak zostało do dziś.
U mnie to również trwa około dwóch lat. Z czasem gra zaczęła być stałym elementem mojego tygodnia, a bardzo ważną rolę odegrał również aspekt społecznościowy. W padla zawsze grają cztery osoby, co dodatkowo motywuje do regularności. Są aktywności, z których czasem łatwo zrezygnować, natomiast tutaj jest inaczej. Jeśli odwołamy grę w ostatniej chwili, możemy pokrzyżować plany pozostałym trzem osobom. To sprawia, że trudniej znaleźć wymówkę i łatwiej utrzymać regularność.
Co waszym zdaniem wyróżnia padla na tle innych dyscyplin i sprawia, że tak łatwo można się w niego wciągnąć?
Moim zdaniem najważniejsza jest społeczność. Z Gosią poznałyśmy się właśnie dzięki padlowi. Z czasem stworzyłyśmy większą grupę dziewczyn, z którymi bardzo się zżyłyśmy. Nasza relacja wyszła nawet poza kort. Każda z nas zaczynała swoją przygodę z tą dyscypliną osobno, a dzięki padlowi stworzyłyśmy grupę, która dziś spędza razem czas również poza sportem.
Ta społeczność jest dla nas ważna nie tylko na korcie. Z czasem nasze relacje stały się naprawdę bliskie. Spotykamy się przy okazji urodzin i ważnych wydarzeń, a także wspólnie spędzamy czas poza sportem. To właśnie ta społeczność bardzo mocno nas ze sobą łączy. Padel połączył nas zarówno na poziomie sportowym, jak i przyjacielskim. Szczególnie ważna jest dla nas kobieca społeczność, która wciąż jest mniejsza niż męska. Na turniejach często rywalizujemy między sobą, ale jednocześnie bardzo się wspieramy. Jest nas mniej, dlatego mamy poczucie, że warto trzymać się razem, wzajemnie motywować i zachęcać kolejne dziewczyny do gry.
Na pewno dużą wartością jest to, że znalazłyśmy grupę dziewczyn, z którymi możemy rywalizować na bardzo wyrównanym poziomie. Wszystkie wzajemnie się motywujemy, dzięki czemu możemy się rozwijać i podnosić swoje umiejętności. Wiemy, że w niektórych miastach w Polsce kobieca społeczność padlowa dopiero się rozwija i dziewczynom czasami trudno jest znaleźć partnerki czy przeciwniczki na podobnym poziomie. W Warszawie również nie jest nas bardzo dużo, ale jest wystarczająco wiele zawodniczek, żeby regularnie grać z osobami o podobnych umiejętnościach. To daje nam przestrzeń do rozwoju i sprawia, że możemy wzajemnie się wspierać oraz podnosić poziom całej naszej grupy.
Jak zaczęła się wasza wspólna gra? Pamiętacie moment, w którym po raz pierwszy spotkałyście się na korcie i poczułyście, że dobrze się ze sobą zgrywacie?
To wszystko wyszło bardzo naturalnie. Ponieważ wszystkie znamy się z padla i gramy w jednej grupie, często dobieramy się w różne pary, żeby sprawdzić, z kim najlepiej się zgrywamy. Z jedną osobą współpraca układa się lepiej, z inną trochę trudniej, dlatego szukamy takiego zestawienia, które najlepiej odpowiada obu zawodniczkom. W przypadku naszej pary również zadziałało to bardzo naturalnie. Ja gram po prawej stronie, Gosia po lewej, więc dobrze się uzupełniamy. Z czasem okazało się, że na korcie bardzo dobrze się rozumiemy i ta współpraca po prostu zaczęła działać.
Myślę, że między nami od początku była dobra energia. Podczas turnieju bardzo się wzajemnie motywowałyśmy i zależało nam na tym, żeby atmosfera była pozytywna. Nawet jeśli coś nam nie wyszło, nie rozpamiętywałyśmy tego. Powtarzałyśmy sobie: „Następna piłka, zapominamy i gramy dalej”. Obie dawałyśmy sobie dużo wsparcia, dzięki czemu mogłyśmy zachować spokój i nie skupiać się na pojedynczych błędach czy straconych punktach. Myślę, że właśnie to sprawiło, że dobrze się zgrałyśmy. Oczywiście miałyśmy też strategię i konkretny plan na grę, ale równie ważne były wzajemne wsparcie i dobra energia na korcie.
Która z was jest bardziej skłonna do podejmowania ryzyka na korcie, a która częściej kalkuluje i stawia na bardziej przemyślaną grę?
Prawa strona odpowiada za przygotowanie akcji, rozgrywanie piłki i utrzymanie regularności. To bardzo ważne elementy naszej gry. Z kolei zawodniczka grająca po lewej stronie ma za zadanie kończyć akcje. Oczywiście w praktyce nie zawsze wygląda to tak schematycznie. Czasami emocje i chęć zdobycia efektownego punktu sprawiają, że podejmujemy zbyt duże ryzyko i popełniamy niepotrzebny błąd. Dlatego ważne jest, żeby zachować spokój i podejmować decyzje w odpowiednim momencie, zamiast próbować za wszelką cenę zagrać efektownie. Myślę, że to ja częściej podejmuję ryzyko, choć Monika również potrafi zaryzykować, kiedy sytuacja na korcie tego wymaga.
A co przekonało was do udziału właśnie w Red Bull Padel Dash? Ten format różni się od standardowych zawodów padlowych. Co najbardziej was w nim zainteresowało?
Nie ukrywam, że w Red Bull Padel Dash trzeba było nieco zmienić nasze dotychczasowe podejście do gry i strategię, ale sama formuła bardzo nam się podoba. To format, który daje dużo zabawy i jest dostępny dla szerokiego grona zawodników. Myślę, że każdy może spróbować swoich sił i po prostu dobrze się bawić.
Jesteśmy tak zakochane w padlu, że właściwie za każdym razem, gdy pojawia się informacja o jakimś turnieju, chcemy wziąć w nim udział. Red Bull Padel Dash zdecydowanie wyróżniał się jednak poziomem organizacji i atmosferą. Spośród turniejów, w których do tej pory brałyśmy udział, ten zapewnił nam chyba najwięcej zabawy i pozytywnych emocji. Padel rzeczywiście potrafi uzależnić. Zdarzyło mi się nawet przerwać urlop na Mazurach, ponieważ nie wytrzymałam dwóch tygodni bez gry. Akurat w tym czasie odbywał się turniej w Gdyni, więc pojechałyśmy i wzięłyśmy w nim udział. To pokazuje też, jak ważna jest dla nas społeczność. Na turniej przyjechały z nami koleżanki, które same nie brały udziału w zawodach, ale chciały nam kibicować. Z czasem stało się to czymś naturalnym. Wspieramy się nie tylko wtedy, kiedy same gramy, ale również wtedy, gdy możemy pojawić się na turnieju i kibicować innym.
Ta formuła mocno różni się od standardowych zawodów, bo poza samą grą liczy się również szybkość i refleks. Jak wyglądało u Was zdobycie 16 punktów i moment, w którym trzeba było ruszyć do stopera, żeby zakończyć rywalizację? Miałyście wcześniej ustalone, która z Was pobiegnie i z którego miejsca?
Trzeba mieć pewność, że rzeczywiście zdobyłyśmy 16 punktów, żeby nie ruszyć do przycisku zbyt wcześnie. To dodatkowo buduje napięcie, bo w ferworze rywalizacji łatwo stracić rachubę. Sama możliwość pobiegnięcia do przycisku po zdobyciu 16 punktów dostarcza niesamowitych emocji. Ten element zdecydowanie dodaje rywalizacji dynamiki i sprawia, że do samego końca nie wiadomo, jak zakończy się mecz.
Dużo mówicie o emocjach, które towarzyszyły wam podczas turnieju. Jakie były te najważniejsze emocje dzisiaj, w trakcie rywalizacji, i co czujecie teraz, po zwycięstwie i zdobyciu biletu do Kolonii na rywalizację na światowym poziomie?
Od pierwszego punktu towarzyszyły mi ogromne emocje. Byłam bardzo zdenerwowana, do tego stopnia, że aż trzęsła mi się ręka. Pamiętam, że nawet kiedy podpisywałyśmy się jako liderki, żartowałyśmy, że nasze podpisy są wyjątkowo koślawe. To tylko pokazuje, jak duże napięcie towarzyszyło mi od samego początku turnieju.
Sama formuła turnieju również buduje napięcie. Mamy tylko jeden serwis, więc trzeba go dobrze wykorzystać i od razu wejść w odpowiedni rytm. Każdy punkt ma znaczenie, co uświadamiałyśmy sobie podczas kolejnych eliminacji. Do tego gra jest bardzo szybka i praktycznie nie ma czasu na zastanowienie się czy spokojne przygotowanie kolejnej akcji. Trzeba reagować natychmiast, podejmować decyzje w ułamku sekundy i cały czas być skoncentrowanym na tym, co dzieje się na korcie.
Na pewno dużą różnicę było widać między pierwszą a drugą rundą. W pierwszej rundzie grałyśmy zdecydowanie mniej agresywnie i towarzyszyło nam sporo nerwów. W drugiej rundzie miałyśmy już zupełnie inne nastawienie. Powiedziałyśmy sobie: „To jest nasza runda, teraz idziemy po swoje”. Od pierwszych dwóch meczów, w których udało nam się zdobyć 16 punktów i pobiec do przycisku, nabrałyśmy dużo pewności siebie. To dało nam dodatkową energię i pozwoliło znacznie swobodniej grać w kolejnych spotkaniach. Dzięki temu do końca turnieju byłyśmy bardziej zdecydowane i wierzyłyśmy, że możemy go wygrać.
Co poczułyście w momencie, kiedy dowiedziałyście się, że wygrałyście Red Bull Padel Dash i będziecie reprezentować Polskę podczas międzynarodowej rywalizacji w Kolonii?
Byłyśmy naprawdę szczęśliwe i długo nie mogłyśmy uwierzyć, że naprawdę się udało. Wygrałyśmy różnicą zaledwie dwóch punktów.
Sama perspektywa wyjazdu do Kolonii jest dla nas dodatkową atrakcją. Żadna z nas wcześniej tam nie była, więc oprócz sportowych emocji czeka nas również podróż w nowe miejsce i wspólne doświadczenie.
Jak planujecie przygotować się do międzynarodowej rywalizacji w Kolonii? Czy zamierzacie wprowadzić do treningów jakieś zmiany albo opracować konkretną strategię pod tę formułę?
Miałyśmy już jeden czy dwa treningi przygotowane specjalnie pod tę formułę. W klasycznym padlu bardzo ważne jest budowanie akcji i strategiczne rozgrywanie punktu. Nie chodzi o to, żeby jak najszybciej go zakończyć, ale żeby odpowiednio przygotować sytuację do zdobycia punktu. W Red Bull Padel Dash musiałyśmy nieco zmienić to podejście. Dobrym przykładem są loby. W standardowej grze są bardzo częstym elementem i pozwalają zyskać czas oraz zmienić ustawienie na korcie. Tutaj jednak piłka po lobie leci zdecydowanie zbyt długo, a przy tak krótkim czasie na rozegranie meczu każda sekunda ma znaczenie. Dlatego musiałyśmy ograniczyć takie zagrania i postawić na szybszą, bardziej bezpośrednią grę. Oczywiście mamy już pewien pomysł na strategię na Kolonię, ale szczegółów nie będziemy zdradzać.
Oczywiście trzymamy kciuki za wasz udział w Kolonii. A czego najbardziej możemy wam życzyć przed tym kolejnym wyzwaniem?
Najważniejsze będzie dla nas zachowanie dobrego nastawienia i spokojnej głowy, bo w takich momentach mental ma ogromne znaczenie. Skoro tutaj ręce momentami tak nam się trzęsły z emocji, to aż trudno sobie wyobrazić, co będzie podczas udziału w rywalizacji w Kolonii. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się wykorzystać te emocje jako dodatkową motywację i po prostu cieszyć się grą.
Mam nadzieję, że będziemy się równie dobrze bawić jak tutaj w Warszawie!