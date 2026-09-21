„Nie było czasu na zawahanie”. To one będą reprezentować nas w Kolonii

Monika: Moim zdaniem najważniejsza jest społeczność. Z Gosią poznałyśmy się właśnie dzięki padlowi. Z czasem stworzyłyśmy większą grupę dziewczyn, z którymi bardzo się zżyłyśmy. Nasza relacja wyszła nawet poza kort. Każda z nas zaczynała swoją przygodę z tą dyscypliną osobno, a dzięki padlowi stworzyłyśmy grupę, która dziś spędza razem czas również poza sportem.

Gosia: Ta społeczność jest dla nas ważna nie tylko na korcie. Z czasem nasze relacje stały się naprawdę bliskie. Spotykamy się przy okazji urodzin i ważnych wydarzeń, a także wspólnie spędzamy czas poza sportem. To właśnie ta społeczność bardzo mocno nas ze sobą łączy. Padel połączył nas zarówno na poziomie sportowym, jak i przyjacielskim. Szczególnie ważna jest dla nas kobieca społeczność, która wciąż jest mniejsza niż męska. Na turniejach często rywalizujemy między sobą, ale jednocześnie bardzo się wspieramy. Jest nas mniej, dlatego mamy poczucie, że warto trzymać się razem, wzajemnie motywować i zachęcać kolejne dziewczyny do gry.

Monika: Na pewno dużą wartością jest to, że znalazłyśmy grupę dziewczyn, z którymi możemy rywalizować na bardzo wyrównanym poziomie. Wszystkie wzajemnie się motywujemy, dzięki czemu możemy się rozwijać i podnosić swoje umiejętności. Wiemy, że w niektórych miastach w Polsce kobieca społeczność padlowa dopiero się rozwija i dziewczynom czasami trudno jest znaleźć partnerki czy przeciwniczki na podobnym poziomie. W Warszawie również nie jest nas bardzo dużo, ale jest wystarczająco wiele zawodniczek, żeby regularnie grać z osobami o podobnych umiejętnościach. To daje nam przestrzeń do rozwoju i sprawia, że możemy wzajemnie się wspierać oraz podnosić poziom całej naszej grupy.