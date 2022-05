Co samoloty z papieru mają do pasażerskich Airbusów Wizz Aira?

13 i 14 maja w Salzburgu odbędą się Światowe Finały Red Bull Paper Wings 2022. W największym na świecie konkursie w budowaniu samolotów z papieru, udział można wziąć w trzech kategoriach – na dystans, czas lotu oraz najlepsze akrobacje. W Polsce odbyły się turnieje kwalifikacyjne w dwóch pierwszych. W trzeciej droga do Światowego Finału prowadziła przez TikToka, a nadesłane filmy oceniali skydiverka Maja Kuczyńska i pilot Łukasz Czepiela . Z Łukaszem zamieniliśmy dwa słowa na temat samego konkursu i nie tylko.

Czy obrady jury już się zakończyły?

Ze wszystkich zgłoszeń, które do nas napłynęły, wybraliśmy finalistę. To zgłoszenie wyróżniło się na tle innych. Myślę, że wiele osób będzie mocno zaskoczonych tym, co zobaczy w relacjach z Hangaru 7, ze Światowego Finału. To powinno się podobać.

Jakie konstrukcje są zgłaszane do konkursu Red Bull Paper Wings w kategorii Akrobacji?

W poprzednich latach widzieliśmy przeróżne konstrukcje, które kręciły pętle, beczki, wiraże wokół pylonu symulującego ten rodem z Red Bull Air Race. Wyobraźnia naszych konstruktorów praktycznie nie ma granic i nie mogę się doczekać, co zobaczymy na Światowym Finale. Mi osobiście najbardziej podobają się dobrze zakręcone beczki, natomiast większość składających samoloty z papieru idzie w pętle, ponieważ są one dużo łatwiejsze do zrobienia.

Zobacz finał kategorii Akrobacje z 2019 roku:

1 min Posumowanie finału Red Bull Paper Wings 2019 w kat. akrobacji Tomek Chodyra 2. w kat. akrobacji.

W ostatniej edycji Tomek Chodyra miał cały pokaz z różnych modeli statków kosmicznych z Gwiezdnych Wojen. Sądzisz, że ktoś mógłby zrobić Airbusa, jakim latasz w liniach Wizz Air?

Myślę, że technicznie jest to możliwe. Na pewno dałoby się taki model wystylizować na naszego Airbusa. Wizz Air jest partnerem Red Bull Paper Wings, więc jako reprezentant tej firmy pewnie dałbym punkcik samolotowi przypominającemu ten, którym latam na co dzień.

A jakie figury akrobacji mógłby wykonywać taki Airbus?

Papierowy pewnie poszedłby w pętle, bo nie ogranicza go masa. Z kolei mi na symulatorze prawdziwego Airbusa udało się wykręcić beczkę i nawet wyglądała w miarę akrobacyjnie. Także jeśli ktoś mi zademonstruje ładną „baryłę” papierowym Airbusem A320, na pewno będę pod wielkim wrażeniem.

A czy wykonanie pętli samolotem pasażerskim jest możliwe?

Samolot niestety ogranicza nas do 2,5G i na wyjściu z pętli nie dałoby się utrzymać tak niskich przeciążeń. Myślę, że pętla przekroczyłaby wszystkie strukturalne możliwości samolotu pasażerskiego. Tego też próbowałem na symulatorze, ale nie wyszło. (śmiech)

Praca z widokiem © z arch. Łukasza Czepieli

Na symulatorze, bo pewnie pasażerowie byliby niezadowoleni.

W jednym i drugim przypadku pasażerowie by się trochę zdziwili. Poza symulatorem oczywiście nigdy nie próbujemy takich rzeczy. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. W hangarze mam dwa wspaniałe samoloty – Edge’a 540 i Carbon Cuba – żeby się nimi wyszaleć. Natomiast w pracy obowiązują nas procedury, a naszym priorytetem jest bezpieczne dostarczenie pasażerów do celu.

Carbon jest z karbonu, ale on też trochę zachowuje się jak papierowy samolot.

Nawet bardzo jak papierowy samolot. Ma powierzchnię skrzydła niemal dwukrotnie większą od Edge’a, a do startu waży tylko 60% jego masy. Dzięki temu, że ma tak małe obciążenie płata - a poza tym jest pokryty płótnem, przez co jeszcze bardziej przypomina papierowe samoloty - zachowuje się jak… gazeta. Przy porywistym wietrze targa nim po całym niebie. Carbon jest pod tym względem bardzo „papierowym” samolotem - jeśli można tak powiedzieć.

Zobacz też:

1 min Tak Łukasz Czepiela wylądował na molo w Sopocie - video Sezon czas zacząć! Łukasz Czepiela miał ochotę na watę cukrową, więc wylądował na sopockim molo.

A te, którymi latasz w pracy? Są lekkie, ekonomiczne?

Nasza flota jest jedną z najmłodszych w Europie. Samolot, którym dzisiaj lecę do Barcelony to A321neo. NEO oznacza New Engine Option. Ten typ samolotów ma o 20% mniejsze spalanie paliwa, co przy tej ilości lotów, jakie wykonujemy, oznacza zaoszczędzenie setek tysięcy ton paliwa rocznie, a co za tym idzie znacznie mniejszą emisję zanieczyszczeń do naszej atmosfery.

Duże lotnictwo to planowanie, mapy pogodowe itd. Zdarza ci się w pracy wykorzystywać jakieś zadrukowane już kartki do robienia samolotów z papieru?

Przechodzimy już z papierowej dokumentacji na elektroniczną, więc nie będziemy mieli teraz dużo papieru do robienia samolotów. Kiedy przyszedłem do firmy musieliśmy drukować plany lotów, NOTAM-y, mapy pogody… Na każdy lot szło się z kilkudziesięcioma stronami papieru. Jeśli tych lotów w tej chwili odbywamy około 800 dziennie, możesz sobie tylko wyobrazić ile ton papieru byśmy musieli zużywać. A po każdym locie one nadawałyby się tylko do robienia samolotów lub na makulaturę. Teraz przeszliśmy na „paperless cockpit”, gdzie wszystko jest obsługiwane z iPada. To wiele ocalonych drzew.

Lokalni Partnerzy Red Bull Paper Wings:

Lokalni Partnerzy Red Bull Paper Wings 2022: © Red Bull