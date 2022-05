Przed nami Światowy Finał Red Bull Paper Wings z udziałem trzech Polaków

Łącznie, w kwalifikacjach organizowanych na całym świecie, do zawodów przystąpiło 60 tys. osób, które rywalizowały w trzech kategoriach. Pierwsza – odległość lotu – polega na złożeniu z kartki formatu A4 modelu, który poleci jak najdalej. Czas lotu, to nic innego, jak skonstruowanie papierowego samolotu, który jak najdłużej utrzyma się w powietrzu. W obu konkurencjach piloci musieli samodzielnie, na miejscu złożyć je z otrzymanych kartek i od razu zaprezentować ich możliwości w powietrzu. W konkurencji akrobacje panuje większa dowolność. Chodzi o to, żeby zrobić jak najlepsze show. Jedyne, co nie jest dozwolone, to zdalne sterowanie i napęd.